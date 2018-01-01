«Барселона» та Піке підписали нову угоду, яка розрахована до 2022 року
- Сьогодні, 13:13
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Жерар Піке
Футболіст виступатиме у каталонському клубі ще чотири з половиною роки
«Барселона» продовжила контракт із своїм захисником Жераром Піке.
Про це повідомляє офіційний сайт каталонського клубу.
Нова угода з 30-річним гравцем розрахована до 30 червня 2022 року.
Зазначимо, що сума викупу футболіста складе 500 мільйонів євро.
Піке виступає за каталонців з 2008 року, перед тим грав за «Манчестер Юнайтед» і «Сарагосу».
Додамо, що Жерар одружений із відомою співачкою Шакірою та виступає за те, щоб Каталонія отримала незалежність від Іспанії.
[BREAKING NEWS]@3gerardpique has agreed a new @FCBarcelona contract until 2022— FC Barcelona (@FCBarcelona) 18 січня 2018 р.
Full story https://t.co/Reo9RsJ3IU
#Pique2022 pic.twitter.com/wTEJKc6Gd5