  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини
    Новини

    «Барселона» та Піке підписали нову угоду, яка розрахована до 2022 року

    Футболіст виступатиме у каталонському клубі ще чотири з половиною роки
    «Барселона» продовжила контракт із своїм захисником Жераром Піке. Про це повідомляє офіційний сайт каталонського клубу. Нова угода з 30-річним гравцем розрахована до 30 червня 2022 року. Зазначимо, що сума викупу футболіста складе 500 мільйонів євро. Піке виступає за каталонців з 2008 року, перед тим грав за «Манчестер
    • Сьогодні, 13:13
    • Розсилка
    Жерар Піке
    Жерар Піке

    Футболіст виступатиме у каталонському клубі ще чотири з половиною роки

    «Барселона» продовжила контракт із своїм захисником Жераром Піке.

    Про це повідомляє офіційний сайт каталонського клубу.

    Нова угода з 30-річним гравцем розрахована до 30 червня 2022 року.

    Зазначимо, що сума викупу футболіста складе 500 мільйонів євро.

    Піке виступає за каталонців з 2008 року, перед тим грав за «Манчестер Юнайтед» і «Сарагосу».

    Додамо, що Жерар одружений із відомою співачкою Шакірою та виступає за те, щоб Каталонія отримала незалежність від Іспанії.

    НОВИНИ ФУТБОЛУ Іспанія
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ