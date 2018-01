«Барселона» та Піке підписали нову угоду, яка розрахована до 2022 року

Футболіст виступатиме у каталонському клубі ще чотири з половиною роки

«Барселона» продовжила контракт із своїм захисником Жераром Піке.

Про це повідомляє офіційний сайт каталонського клубу.

Нова угода з 30-річним гравцем розрахована до 30 червня 2022 року.

Зазначимо, що сума викупу футболіста складе 500 мільйонів євро.

Піке виступає за каталонців з 2008 року, перед тим грав за «Манчестер Юнайтед» і «Сарагосу».

Додамо, що Жерар одружений із відомою співачкою Шакірою та виступає за те, щоб Каталонія отримала незалежність від Іспанії.

[BREAKING NEWS]@3gerardpique has agreed a new @FCBarcelona contract until 2022

Full story https://t.co/Reo9RsJ3IU

#Pique2022 pic.twitter.com/wTEJKc6Gd5