Чемпіонат Іспанії. «Барселона» забила вісім м'ячів у ворота «Уески»
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Фото надане ресурсом UA-Футбол
Новачок Ла ліги не склав іспит у вигляді протистояння з чемпіоном Іспанії
Каталонський клуб не зустрів гідного опору з боку новачка елітного дивізіону «Уески».
Голи на будь-який смак потішили вболівальників, які цього вечора завітали на «Камп Ноу».
Чемпіонат Іспанії з футболу
Матч 3-го туру«Барселона» – «Уеска» – 8:2
Голи: Мессі, 16, 61, Пулідо, 24 (у свої ворота), Л. Суарес, 39, 90+3 (з пенальті), Дембеле, 48, Ракитич, 52, Альба, 81 - Ернандес, 3, Гальяр, 42
«Барселона»: тер Штеген - Роберто, Піке, Юмтіті (Ленгле, 65), Альба - Ракитич (Відаль, 71), Бускетс, Коутіньйо - Мессі, Л. Суарес, Дембеле.