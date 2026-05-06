Баскетболіст «Бостона» отримав штраф у $50 тис. за критику суддівства в НБА

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
фото: AP

Керівникам НБА не сподобалися заяви Джейлена Брауна

Національна баскетбольна асоціація (НБА) оштрафувала форварда «Бостона» Джейлена Брауна на $50 тис. за критику суддівства. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу ліги.

Після сьомого матчу серії першого раунду плейоф, в якому «Бостон» поступився «Філадельфії» з рахунком 100:109, Браун зробив кілька заяв щодо суддівства матчу.

Зокрема, він звинуватив суддів у упередженості щодо нього. Також Браун критикував суддівство у прямих ефірах у своїх соціальних мережах.

Варто зазначити, що «Бостон» вперше не зумів подолати перший раунд плейоф, починаючи з сезону 2020/21.

Нагадаємо, визначились усі пари другого раунду плейоф Національної баскетбольної асоціації (НБА)

Перші матчі другого раунду стартували у ніч на 5 травня 2026 року.

У 1/4 фіналу грають: «Оклахома» – «Лос-Анджелес Лейкерс», «Сан-Антоніо» – «Міннесота», «Детройт» – «Клівленд» та «Нью-Йорк» – «Філадельфія».

Чинним чемпіоном НБА є «Оклахома».

Нагадаємо, збірна України з баскетболу зазнала поразки від Іспанії у четвертому турі кваліфікації до Чемпіонату світу.

Кваліфікація Чемпіонату світу 2027. Чоловіки

Іспанія – Україна 78:64 (16:9, 12:12, 24:22, 26:21)

  • Україна: Лукашов 6 + 2 підбирання + 2 асисти, Ковляр 11 + 3 підбирання + 5 передач, Ткаченко 4 + 2 підбирання, Войналович 12 + 2 асисти, Скапінцев 4 + 3 підбирання + 2 асисти – старт; Липовий 8 очок + 5 підбирань, Бобров 7 очок + 4 підбирання + 1 асист, Зотов 0 + 1 підбирання + 1 асист, Пустовий 3 + 4 підбирання, Тиртишник 7 + 1 підбирання + 1 асист, Шеліст 2 + 5 підбирань + 1 асист, Сушкін 2 + 1 асист.

У третьому турі кваліфікації до Чемпіонату світу Іспанія розгромила Україну – 66:86.

Як повідомлялося, чоловіча національна команда тріумфально провела номінально домашній матч другого туру кваліфікації до FIBA World Cup 2027, здобувши перемогу 88:71 над Данією.

Збірна України впевнено розпочала виступи у відборі до чемпіонату світу 2027 року, здобувши перемогу у першому матчі над національною командою Грузії

Найрезультативнішим баскеболістом матчу став Олександр Ковляр 31 очко за 37 хвилин на майданчику. 13 очок Україні додав Олександр Липовий, дабл-дабл у В'ячеслава Боброва – 11 очок та 15 підбирань.

Кваліфікація Чемпіонату світу 2027. Чоловіки

Грузія – Україна 79:92 (23:15, 25:28, 13:23, 18:26)

  • Україна: Ковляр 31 + 6 підбирань + 6 передач, Ткаченко 8, Липовий 13, Бобров 11 + 15 підбирань, Пустовий 10 + 5 підбирань – старт; Войналович 7, Новицький 6 + 4 підбирання, Сушкін 4, Ковальов 2,  Тиртишник 0
