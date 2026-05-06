Баскетболіст «Бостона» отримав штраф у $50 тис. за критику суддівства в НБА

Національна баскетбольна асоціація (НБА) оштрафувала форварда «Бостона» Джейлена Брауна на $50 тис. за критику суддівства. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу ліги.

Після сьомого матчу серії першого раунду плейоф, в якому «Бостон» поступився «Філадельфії» з рахунком 100:109, Браун зробив кілька заяв щодо суддівства матчу.

Зокрема, він звинуватив суддів у упередженості щодо нього. Також Браун критикував суддівство у прямих ефірах у своїх соціальних мережах.

Варто зазначити, що «Бостон» вперше не зумів подолати перший раунд плейоф, починаючи з сезону 2020/21.

Нагадаємо, визначились усі пари другого раунду плейоф Національної баскетбольної асоціації (НБА).

Перші матчі другого раунду стартували у ніч на 5 травня 2026 року.

У 1/4 фіналу грають: «Оклахома» – «Лос-Анджелес Лейкерс», «Сан-Антоніо» – «Міннесота», «Детройт» – «Клівленд» та «Нью-Йорк» – «Філадельфія».

Чинним чемпіоном НБА є «Оклахома».

Нагадаємо, збірна України з баскетболу зазнала поразки від Іспанії у четвертому турі кваліфікації до Чемпіонату світу.

Кваліфікація Чемпіонату світу 2027. Чоловіки

Іспанія – Україна 78:64 (16:9, 12:12, 24:22, 26:21)

Україна: Лукашов 6 + 2 підбирання + 2 асисти, Ковляр 11 + 3 підбирання + 5 передач, Ткаченко 4 + 2 підбирання, Войналович 12 + 2 асисти, Скапінцев 4 + 3 підбирання + 2 асисти – старт; Липовий 8 очок + 5 підбирань, Бобров 7 очок + 4 підбирання + 1 асист, Зотов 0 + 1 підбирання + 1 асист, Пустовий 3 + 4 підбирання, Тиртишник 7 + 1 підбирання + 1 асист, Шеліст 2 + 5 підбирань + 1 асист, Сушкін 2 + 1 асист.

Грузія – Україна 79:92 (23:15, 25:28, 13:23, 18:26)