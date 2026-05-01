Тимофеєнко визнаний найкращим гравцем сезону баскетбольної Суперліги
Найкращим тренером сезону став наставник «Дніпра» Володимир Коваль
Стали відомі володарі індивідуальних нагород, а також чотири із п’яти учасників символічної збірної сезону Суперліги-2025/26. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Федерацію баскетболу України.
Найкращі у сезоні Суперліги-2025/26
Чемпіоном Суперліги-2025/26 став «Дніпро», який виграв фінальну серію проти «Київ-Баскету» за підсумками двох матчів. Команда Володимира Коваля виграла чемпіонський титул третій сезон поспіль.
MVP сезону визнано капітана «Дніпра» Станіслава Тимофеєнка. Цікаво, що після вручення Тимофеєнко віддав свою нагороду гравцеві «Київ-Баскету» Єгору Сушкіну.
У свою чергу Сушкін отримав приз імені Олександра Сальникова як найкращий скорер чемпіонату України. У його активі 553 набрані очки – Єгор випередив Лейтерренса Ріда («Прикарпаття-Говерла»), в активі якого 538 балів.
Найкращим тренером сезону Суперліги визнано наставника «Дніпра» Володимира Коваль. Цю нагороду фахівець отримав третій сезон поспіль.
Також визначили чотирьох із п’яти гравців символічної п’ятірки сезону Суперліги-2025/26:
- Єгор Сушкін («Київ-Баскет») – 16.5 очка, 4.3 підбирання, 4.7 передачі. РЕ 16.5
- Денис Клевзуник («Київ-Баскет») – 14.7 очка, 6.5 підбирання, 1.8 передачі. РЕ 14.4
- Володимир Конєв («Дніпро») – 12.1 очка, 4.7 підбирання, 3.8 передачі. РЕ 16.2
- Станіслав Тимофеєнко («Дніпро») – 15.9 очка, 5.5 підбирання, 2.1 передачі. РЕ 19.0
Остаточно символічну п’ятірку сезону буде сформовано за підсумками бронзової серії. Відзнаку за підсумком сезону отримає один із гравців протистояння за третє місце між БК «Рівне» та «Харківськими Соколами», які 2 травня мають провести вирішальний третій матч.
