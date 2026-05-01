Тимофеєнко визнаний найкращим гравцем сезону баскетбольної Суперліги

Святослав Василик
Святослав Василик
Станіслав Тимофеєнко – найкращий гравець сезону в українській Суперлізі
фото: ФБУ

Стали відомі володарі індивідуальних нагород, а також чотири із п’яти учасників символічної збірної сезону Суперліги-2025/26. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Федерацію баскетболу України.

Найкращі у сезоні Суперліги-2025/26

Чемпіоном Суперліги-2025/26 став «Дніпро», який виграв фінальну серію проти «Київ-Баскету» за підсумками двох матчів. Команда Володимира Коваля виграла чемпіонський титул третій сезон поспіль.

MVP сезону визнано капітана «Дніпра» Станіслава Тимофеєнка. Цікаво, що після вручення Тимофеєнко віддав свою нагороду гравцеві «Київ-Баскету» Єгору Сушкіну.

У свою чергу Сушкін отримав приз імені Олександра Сальникова як найкращий скорер чемпіонату України. У його активі 553 набрані очки – Єгор випередив Лейтерренса Ріда («Прикарпаття-Говерла»), в активі якого 538 балів.

Найкращим тренером сезону Суперліги визнано наставника «Дніпра» Володимира Коваль. Цю нагороду фахівець отримав третій сезон поспіль.

Також визначили чотирьох із п’яти гравців символічної п’ятірки сезону Суперліги-2025/26:

  • Єгор Сушкін («Київ-Баскет») – 16.5 очка, 4.3 підбирання, 4.7 передачі. РЕ 16.5
  • Денис Клевзуник («Київ-Баскет») – 14.7 очка, 6.5 підбирання, 1.8 передачі. РЕ 14.4
  • Володимир Конєв («Дніпро») – 12.1 очка, 4.7 підбирання, 3.8 передачі. РЕ 16.2
  • Станіслав Тимофеєнко («Дніпро») – 15.9 очка, 5.5 підбирання, 2.1 передачі. РЕ 19.0

Остаточно символічну п’ятірку сезону буде сформовано за підсумками бронзової серії. Відзнаку за підсумком сезону отримає один із гравців протистояння за третє місце між БК «Рівне» та «Харківськими Соколами», які 2 травня мають провести вирішальний третій матч.

Нагадаємо, польський «Шльонск» оголосив про звільнення головного тренера команди Айнарса Багатскіса, який поєднував цю посаду з роботою в збірній України.

Теги: баскетбол БК Київ-Баскет БК Дніпро Станіслав Тимофеєнко

