Жіноча збірна України з баскетболу 3х3 починає підготовку до сезону: хто у складі команди
У червні жіноча збірна України з баскетболу 3х3 зіграє на Чемпіонаті світу
У середу, 6 травня 2026 року, національна жіноча збірна України з баскетболу 3х3 розпочинає підготовчий збір до літнього сезону під керівництвом нового головного тренера Віталія Чернія. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ФБУ.
Підготовка триватиме з 6 по 30 травня 2026 року і пройде у Ризі та Каунасі. Саме там команда закладатиме функціональну базу та відпрацьовуватиме ігрові взаємодії перед стартом міжнародного сезону.
Також збірна планує провести низку спарингів і тренувальних матчів, щоб перевірити напрацьовані елементи.
На першому етапі підготовки працюватимуть шість гравчинь, а Катерина Коваль доєднається до команди пізніше — на другому зборі.
На збір викликані:
- Міріам Уро-Ніле, перший тренер Людмила Іваненко
- Кристина Філевич, перший тренер Аїда Євтушенко
- Анжеліка Ляшко, перший тренер Катерина Кливенок
- Вероніка Космач, перший тренер Катерина Кливенок
- Віра Грималюк, перший тренер Ірина Шавгарова
- Карина Панчук, перший тренер Алла Бикова
- Катерина Коваль, перший тренер Лариса Єщенко
Уже на початку літа команду чекає перший серйозний виклик – Чемпіонат світу, який відбудеться 1-7 червня 2026 року у Варшаві. Чемпіонат світу розпочнеться груповим етапом, за підсумками якого найкращі три команди вийдуть до плей-оф (переможець групи одразу до чвертьфіналу, 2-3 команди до 1/8 фіналу).
Україна вдруге поспіль зіграє на Чемпіонаті світу. Українська команда виступатиме у групі D, де зіграє проти збірних Франції, Канади, Японії та Литви.
Після цього збірна виступить у серії турнірів Жіночої серії 3х3: перший підтверджений етап пройде у Відні 12-14 червня 2026 року. Загалом на літо заплановано щонайменше три етапи, ще щодо кількох триває очікування підтвердження.
Також у середині червня збірна зіграє у кваліфікації на чемпіонат Європи в Бухаресті. Сам континентальний турнір запланований на 11-13 вересня 2026 року.
