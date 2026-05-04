Жіноча збірна України з баскетболу 3х3 починає підготовку до сезону: хто у складі команди

Артем Худолєєв
На українських баскетболісток чекає насичене літо

У червні жіноча збірна України з баскетболу 3х3 зіграє на Чемпіонаті світу

У середу, 6 травня 2026 року, національна жіноча збірна України з баскетболу 3х3 розпочинає підготовчий збір до літнього сезону під керівництвом нового головного тренера Віталія Чернія. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ФБУ.

Підготовка триватиме з 6 по 30 травня 2026 року і пройде у Ризі та Каунасі. Саме там команда закладатиме функціональну базу та відпрацьовуватиме ігрові взаємодії перед стартом міжнародного сезону.

Також збірна планує провести низку спарингів і тренувальних матчів, щоб перевірити напрацьовані елементи.

На першому етапі підготовки працюватимуть шість гравчинь, а Катерина Коваль доєднається до команди пізніше — на другому зборі.

На збір викликані:

  • Міріам Уро-Ніле, перший тренер Людмила Іваненко
  • Кристина Філевич, перший тренер Аїда Євтушенко
  • Анжеліка Ляшко, перший тренер Катерина Кливенок
  • Вероніка Космач, перший тренер Катерина Кливенок
  • Віра Грималюк, перший тренер Ірина Шавгарова
  • Карина Панчук, перший тренер Алла Бикова
  • Катерина Коваль, перший тренер Лариса Єщенко

Уже на початку літа команду чекає перший серйозний виклик – Чемпіонат світу, який відбудеться 1-7 червня 2026 року у Варшаві. Чемпіонат світу розпочнеться груповим етапом, за підсумками якого найкращі три команди вийдуть до плей-оф (переможець групи одразу до чвертьфіналу, 2-3 команди до 1/8 фіналу).

Україна вдруге поспіль зіграє на Чемпіонаті світу. Українська команда виступатиме у групі D, де зіграє проти збірних Франції, Канади, Японії та Литви.

Після цього збірна виступить у серії турнірів Жіночої серії 3х3: перший підтверджений етап пройде у Відні 12-14 червня 2026 року. Загалом на літо заплановано щонайменше три етапи, ще щодо кількох триває очікування підтвердження.

Також у середині червня збірна зіграє у кваліфікації на чемпіонат Європи в Бухаресті. Сам континентальний турнір запланований на 11-13 вересня 2026 року.

Нагадаємо, збірна України з баскетболу зазнала поразки від Іспанії у четвертому турі кваліфікації до Чемпіонату світу.

Кваліфікація Чемпіонату світу 2027. Чоловіки

Іспанія – Україна 78:64 (16:9, 12:12, 24:22, 26:21)

  • Україна: Лукашов 6 + 2 підбирання + 2 асисти, Ковляр 11 + 3 підбирання + 5 передач, Ткаченко 4 + 2 підбирання, Войналович 12 + 2 асисти, Скапінцев 4 + 3 підбирання + 2 асисти – старт; Липовий 8 очок + 5 підбирань, Бобров 7 очок + 4 підбирання + 1 асист, Зотов 0 + 1 підбирання + 1 асист, Пустовий 3 + 4 підбирання, Тиртишник 7 + 1 підбирання + 1 асист, Шеліст 2 + 5 підбирань + 1 асист, Сушкін 2 + 1 асист.

У третьому турі кваліфікації до Чемпіонату світу Іспанія розгромила Україну – 66:86.

Як повідомлялося, чоловіча національна команда тріумфально провела номінально домашній матч другого туру кваліфікації до FIBA World Cup 2027, здобувши перемогу 88:71 над Данією.

Збірна України впевнено розпочала виступи у відборі до чемпіонату світу 2027 року, здобувши перемогу у першому матчі над національною командою Грузії

Найрезультативнішим баскеболістом матчу став Олександр Ковляр 31 очко за 37 хвилин на майданчику. 13 очок Україні додав Олександр Липовий, дабл-дабл у В'ячеслава Боброва – 11 очок та 15 підбирань.

Кваліфікація Чемпіонату світу 2027. Чоловіки

Грузія – Україна 79:92 (23:15, 25:28, 13:23, 18:26)

  • Україна: Ковляр 31 + 6 підбирань + 6 передач, Ткаченко 8, Липовий 13, Бобров 11 + 15 підбирань, Пустовий 10 + 5 підбирань – старт; Войналович 7, Новицький 6 + 4 підбирання, Сушкін 4, Ковальов 2,  Тиртишник 0
Міжнародна федерація хокею повідомила, коли скасує санкцій проти РФ і Білорусі
Одноклубник Луніна вп'яте за сезон потрапив у лазарет
Жіноча збірна України вийшла до 1/8 фіналу Чемпіонату світу з настільного тенісу
Калініна обіграла 83-тю ракетку світу й вийшла у фінал кваліфікації турніру в Римі
Півфіналіст Ліги Європи поповнив список кандидатів у тренери «Реала» – ЗМІ
