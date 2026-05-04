Жіноча збірна України з баскетболу 3х3 починає підготовку до сезону: хто у складі команди

У червні жіноча збірна України з баскетболу 3х3 зіграє на Чемпіонаті світу

У середу, 6 травня 2026 року, національна жіноча збірна України з баскетболу 3х3 розпочинає підготовчий збір до літнього сезону під керівництвом нового головного тренера Віталія Чернія. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ФБУ.

Підготовка триватиме з 6 по 30 травня 2026 року і пройде у Ризі та Каунасі. Саме там команда закладатиме функціональну базу та відпрацьовуватиме ігрові взаємодії перед стартом міжнародного сезону.

Також збірна планує провести низку спарингів і тренувальних матчів, щоб перевірити напрацьовані елементи.

На першому етапі підготовки працюватимуть шість гравчинь, а Катерина Коваль доєднається до команди пізніше — на другому зборі.

На збір викликані:

Міріам Уро-Ніле, перший тренер Людмила Іваненко

Кристина Філевич, перший тренер Аїда Євтушенко

Анжеліка Ляшко, перший тренер Катерина Кливенок

Вероніка Космач, перший тренер Катерина Кливенок

Віра Грималюк, перший тренер Ірина Шавгарова

Карина Панчук, перший тренер Алла Бикова

Катерина Коваль, перший тренер Лариса Єщенко

Уже на початку літа команду чекає перший серйозний виклик – Чемпіонат світу, який відбудеться 1-7 червня 2026 року у Варшаві. Чемпіонат світу розпочнеться груповим етапом, за підсумками якого найкращі три команди вийдуть до плей-оф (переможець групи одразу до чвертьфіналу, 2-3 команди до 1/8 фіналу).

Україна вдруге поспіль зіграє на Чемпіонаті світу. Українська команда виступатиме у групі D, де зіграє проти збірних Франції, Канади, Японії та Литви.

Після цього збірна виступить у серії турнірів Жіночої серії 3х3: перший підтверджений етап пройде у Відні 12-14 червня 2026 року. Загалом на літо заплановано щонайменше три етапи, ще щодо кількох триває очікування підтвердження.

Також у середині червня збірна зіграє у кваліфікації на чемпіонат Європи в Бухаресті. Сам континентальний турнір запланований на 11-13 вересня 2026 року.

