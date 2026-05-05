Грав на чотирьох Олімпіадах. Пішов з життя ексбаскетболіст «Реала» та «Барселони»

Артем Худолєєв
Хосе Ортісу було 63 роки

Ортіс у складі збірної Пуерто-Ріко ставав переможцем чемпіонату Америки з баскетболу та Панамериканських ігор

Міжнародна федерація баскетболу (ФІБА) повідомила про смерть пуерториканського гравця Хосе Ортіса. Про це інформує «Главком».

Ортісу було 63 роки.

Він дебютував як професійний баскетболіст у 1980 році. Баскетболіст відомий виступами за «Юту Джаз», «Реал» та «Барселону». Ортіс ставав переможцем Кубка Іспанії з баскетболу, а також вісім разів виграв чемпіонат Пуерто-Ріко.

У складі національної збірної ставав переможцем чемпіонату Америки з баскетболу та Панамериканських ігор. Ортіс брав участь у чотирьох Олімпійських іграх – у 1988, 1992, 1996 та 2004 роках.

Нагадаємо, колумбійський велосипедист Крістіан Каміло Муньос передчасно пішов із життя у віці 30 років

Смерть Муньоса стала наслідком фатального збігу обставин, що розпочалися з падіння під час змагань у Франції та призвели до незворотних медичних ускладнень. Інцидент стався 18 квітня 2026 року, на велогонці «Тур Юра».

Під час падіння спортсмен отримав травму коліна, яка спочатку не здавалася загрозою для життя. Однак протягом наступних днів стан Муньоса почав стрімко погіршуватися, через що він був змушений звернутися до лікарів у іспанському місті Вальядолід. Медики діагностували агресивну бактеріальну інфекцію в пошкодженому суглобі.

Незважаючи на термінову операцію та зусилля лікарів у відділенні інтенсивної терапії, врятувати атлета не вдалося.

