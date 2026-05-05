Грав на чотирьох Олімпіадах. Пішов з життя ексбаскетболіст «Реала» та «Барселони»

Ортіс у складі збірної Пуерто-Ріко ставав переможцем чемпіонату Америки з баскетболу та Панамериканських ігор

Міжнародна федерація баскетболу (ФІБА) повідомила про смерть пуерториканського гравця Хосе Ортіса. Про це інформує «Главком».

Ортісу було 63 роки.

Він дебютував як професійний баскетболіст у 1980 році. Баскетболіст відомий виступами за «Юту Джаз», «Реал» та «Барселону». Ортіс ставав переможцем Кубка Іспанії з баскетболу, а також вісім разів виграв чемпіонат Пуерто-Ріко.

У складі національної збірної ставав переможцем чемпіонату Америки з баскетболу та Панамериканських ігор. Ортіс брав участь у чотирьох Олімпійських іграх – у 1988, 1992, 1996 та 2004 роках.

