«Мілуокі Бакс» звільнив тренера, який привів клуб до перемоги у Кубку НБА

Керівництво «Мілуокі Бакс» вирішило розпрощатися з головним тренером Доком Ріверсом. Про це повідомляє інсайдер ESPN Шемс Чаранія, інформує «Главком».

Ріверс провів у «Мілуокі» три сезони, здобувши 97 перемог при 103 поразках. У цьому сезоні «Бакс» вперше з 2016 року не потрапила до плейоф, посівши 11 місце на Сході з 32 перемогами та 50 поразками.

Ріверс приєднався до «Мілуокі» в середині сезону-2023/2024, змінивши Едріана Гріффіна. Під його керівництвом команда двічі виходила у плейоф, але обидва рази поступалася у першому раунді. Головним досягненням фахівця у «Бакс» стала перемога у Кубку НБА у 2024 році.

Нагадаємо, НБА ухвалила рішення щодо появи двох нових клубів.

Рада керівників НБА проголосувала за початок процесу розширення ліги, дозволивши розпочати прийом заявок на створення двох нових франшиз у Сіетлі та Лас-Вегасі.

Комісар НБА Адам Сільвер підкреслив, що обидва ринки мають тривалу історію підтримки баскетболу і ліга готова до наступного кроку. Очікується, що вартість кожної нової команди становитиме від 7 до 10 мільярдів доларів, а офіційний старт виступів запланований на сезон 2028/29. Це стане наймасштабнішим розширенням ліги з 2004 року, коли до НБА приєдналися «Шарлотт Бобкетс».

Для вболівальників у Сіетлі це рішення означає завершення 20-річного очікування. Після переїзду оригінальної команди до Оклахоми у 2008 році, місто зберегло за собою права на назву, логотипи та історичні рекорди «Суперсонікс». Нова франшиза успадкує історію команди, заснованої у 1967 році, включаючи чемпіонський титул 1979 року та досягнення легенд 90-х, таких як Гері Пейтон і Шон Кемп.

Сіетл уже має сучасну арену та величезну фанатську базу, яка роками вимагала повернення Sonics. Мер міста Кейті Вілсон підтвердила, що громада повністю готова до повернення легенди додому.

