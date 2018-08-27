Баскетболіст з чемпіонату Іспанії зіграє за збірну України у матчах відбору на чемпіонат світу
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Володимир Герун приїде на збір національної команди
Уже на початку вересня національна чоловіча збірна України розпочне підготовку до перших матчів другого раунду кваліфікації чемпіонату світу з баскетболу.
Команда Євгена Мурзіна вдома 14 вересня зіграє проти збірної Іспанії, а 17 вересня на виїзді протистоятиме команді Чорногорії.
Як стало відомо, у цих матчах зіграє за національну команду бігмен Володимир Герун, який вже провів у складі збірної України два поєдинки у першому раунді відбору, дебютувавши у головній команді країни у матчах проти Латвії та Швеції.
Влітку 2018 року Герун підписав контракт з клубом елітного іспанського дивізіону «Бреоганом», який за підсумками минулого чемпіонату підвищився у класі.
У минулому сезоні українець захищав кольори другого складу «Барселони», у складі якої набирав 14,8 очка та робив 7,9 підбирання, ставши найціннішим гравцем другого за силою іспанського дивізіону LEB Оro.