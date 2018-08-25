Баскетболіст збірної України відкриває власну школу у США



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Фото ФБУ

Розігруючий Пух Джетер відкриє баскетбольну школу у Лос-Анджелесі

Розігруючий національної збірної України Пух Джетер відкриє у своєму рідному місті, Лос-Анджелесі, баскетбольну школу для талановитих дітей.

Як повідомляє ESPN, зробить це гравець української збірної разом з іншим баскетболістом Боббі Брауном, а також тренером Ріко Хайнсом.

Про це повідомляє офіційний сайт Федерації баскетболу України.

У якості учнів до школи буде запрошено 60 хлопців і 10 дівчат, для яких проводитимуться спеціальні заняття на вихідних, а метою цих тренувань буде передача досвіду баскетболістам, які підростають.

У тренувальному процесі братимуть участь такі суперзірки НБА як Расселл Вестбрук, Кріс Пол, Пол Джордж, Демар ДеРозан, а також Берон Девіс, Гілберт Аренас та Пол Пірс, які вже завершили професійні кар’єри.

Нагадується, що національна збірна України свій наступний матч кваліфікації чемпіонату світу зіграє 14 вересня у київському Палаці спорту проти титулованої збірної Іспанії.