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    Баскетболіст збірної України відкриває власну школу у США

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    Фото ФБУ - Баскетболіст збірної України відкриває власну школу у США
    Фото ФБУ

    Розігруючий Пух Джетер відкриє баскетбольну школу у Лос-Анджелесі

    Розігруючий національної збірної України Пух Джетер відкриє у своєму рідному місті, Лос-Анджелесі, баскетбольну школу для талановитих дітей.

    Як повідомляє ESPN, зробить це гравець української збірної разом з іншим баскетболістом Боббі Брауном, а також тренером Ріко Хайнсом.

    Про це повідомляє офіційний сайт Федерації баскетболу України.

    У якості учнів до школи буде запрошено 60 хлопців і 10 дівчат, для яких проводитимуться спеціальні заняття на вихідних, а метою цих тренувань буде передача досвіду баскетболістам, які підростають.

    У тренувальному процесі братимуть участь такі суперзірки НБА як Расселл Вестбрук, Кріс Пол, Пол Джордж, Демар ДеРозан, а також Берон Девіс, Гілберт Аренас та Пол Пірс, які вже завершили професійні кар’єри.

    Нагадується, що національна збірна України свій наступний матч кваліфікації чемпіонату світу зіграє 14 вересня у київському Палаці спорту проти титулованої збірної Іспанії.

    США Збірна України баскетбол НБА
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