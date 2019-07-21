  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Баскетбольна «Одеса» підсилилася ще одним американським легіонером

    • Розсилка
    Рамел Браун - Баскетбольна «Одеса» підсилилася ще одним американським легіонером
    Рамел Браун
    БК «Одеса»

    Новачком команди Олега Юшкіна став форвард Рамел Браун

    Черговим новачком «Одеси» став американський форвард Рамел Браун.

    Баскетбольну кар’єру він почав у американській студентській лізі NCAA за «Манхеттен». Неодноразово входив у символічні збірні Метроатлантичної конференції. Тричі поспіль визнавався найкращим захисним гравцем конференції.

    2016 року виступав у Європі за швейцарський «Люцерн». Потім виступав за канадський «Галіфакс Харікейнс». Минулого сезону зіграв у Канаді 50 матчів (49 зі старту). У середньому набирав 8,9 очка, 7,3 підбирання, 2 передачі, 1,6 блок-шота за поєдинок.

    Читайте також: Найкращий бомбардир Суперліги продовжить кар’єру в Італії

    У Канаді Браун чимало перетинався з іншим легіонером одеситів Брюсом Мейсі.

    Читайте також
    баскетбол БК Одеса
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ