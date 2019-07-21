Баскетбольна «Одеса» підсилилася ще одним американським легіонером



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Рамел Браун БК «Одеса»

Новачком команди Олега Юшкіна став форвард Рамел Браун

Черговим новачком «Одеси» став американський форвард Рамел Браун.

Баскетбольну кар’єру він почав у американській студентській лізі NCAA за «Манхеттен». Неодноразово входив у символічні збірні Метроатлантичної конференції. Тричі поспіль визнавався найкращим захисним гравцем конференції.

2016 року виступав у Європі за швейцарський «Люцерн». Потім виступав за канадський «Галіфакс Харікейнс». Минулого сезону зіграв у Канаді 50 матчів (49 зі старту). У середньому набирав 8,9 очка, 7,3 підбирання, 2 передачі, 1,6 блок-шота за поєдинок.

У Канаді Браун чимало перетинався з іншим легіонером одеситів Брюсом Мейсі.