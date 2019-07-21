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    Найкращий бомбардир Суперліги продовжить кар’єру в Італії

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    Ті Джей Кромер&nbsp; - Найкращий бомбардир Суперліги продовжить кар’єру в Італії
    Ті Джей Кромер 
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    Американський легіонер харківського «Політехніка» Ті Джей Кромер перейшов до «Удіне»

    Американський захисник Ті Джей Кромер продовжить клубну кар’єру в Італії. Баскетболіст уклав угоду з «Удіне», інформує Sportando.

    Минулого сезону Кромер виступав за харківський «Політехнік», у складі якого став найкращим бомбардиром Суперліги.

    У 20 матчах за харків’ян він у середньому набирав 23 очка, 4,5 підбирання, 6 передач за поєдинок.

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    «Удіне» виступає в другому за рангом дивізіоні чемпіонату Італії.

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