Найкращий бомбардир Суперліги продовжить кар’єру в Італії
Ті Джей Кромер
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Американський легіонер харківського «Політехніка» Ті Джей Кромер перейшов до «Удіне»
Американський захисник Ті Джей Кромер продовжить клубну кар’єру в Італії. Баскетболіст уклав угоду з «Удіне», інформує Sportando.
Минулого сезону Кромер виступав за харківський «Політехнік», у складі якого став найкращим бомбардиром Суперліги.
У 20 матчах за харків’ян він у середньому набирав 23 очка, 4,5 підбирання, 6 передач за поєдинок.
«Удіне» виступає в другому за рангом дивізіоні чемпіонату Італії.