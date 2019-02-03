Баскетбольна Суперліга: «Запоріжжя» вирвало виїзну перемогу в матчі лідерів



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Перемогу «Запоріжжя» в південному можна назвати трохи несподіваною Офіційний сайт ФБУ

Визначальну роль відіграли дії форвардів Кіндала та Шевченка

У суботу, 2 лютого, в Південному на Одещині відбувся матч поточних лідерів української баскетбольної Суперліги - «Запоріжжя» у спорткомплексі «Олімп» трохи несподівано перемогло місцевий «Хімік».



«Хімік» (Південне) - «Запоріжжя» - 16:17, 15:23, 27:19, 16:20)

«Хімік»: Деон Едвін (17 + 12 підбирань + 4 передачі — 5 втрат), Сергій Павлов (14 + 10 підбирань), Олександр Рябчук (13), Крістіан Джонс (11 + 9 підбирань), Войналович (9)

«Запоріжжя»: Малік Трент (18 + 12 підбирань + 4 передачі), Джеймс Кіндал (17 + 9 підбирань), Володимир Шевченко (17 + 8 підбирань), Кондраков (11 + 4 перехоплення), Майкл Голтон (10)



Біґмен «Хіміка» Крістіан Джонс виграв стартове вкидання та одразу погнав свою команду в атаку. Так вже на 12 секунді матчу господарі заробили перший фол на собі – на лінію вийшов Деон Едвін. Американець реалізував два штрафних та вивів вперед свою команду, проте не на довго. В наступній ж атаці Юрій Кондраков влучив дальню спробу. Після цього команди продовжили грати на зустрічних курсах: гості демонстрували дуже цупкий та ефективний захист, проте часто не реалізовували відкриті кидки. «Хімік» натомість скористався щільним захистом гостей і змусив їх дуже часто фолити. В середині першої чверті в команди Плеханова вже був перебір командних зауважень. Але це не завадило гостям все ж мінімально виграти стартову чверть – 16:17.

В другій десятихвилинці команди продовжили демонструвати рівну гру впродовж майже всієї чверті. Лише в кінцівці три влучних дальніх від снайперів «Запоріжжя» дозволили команді гостей піти на велику перерву в статусі лідера – 31:40.

Віталій Степановський у великій перерві знайшов потрібні для своїх хлопців слова в роздягальні. Адже зі старту третього періоду господарі паркету помчалися скорочувати відставання. Спочатку «Запоріжжя» на ривок суперника відповідало власним, проте кінцівку чверті значно краще провели господарі, та цим самим скоротили відставання до мінімального – 58:59.

В заключному відтинку гри кращими виявилися все ж гості: Голтон та Шевченко зі старту віддалили свою команду в рахунку на 7 балів, на що команда Степановського до кінця чверті нічого протиставити не змогла.

Так чи інакше, після 21-го туру «Хімік» з 15-ма перемогами в активі зберігає лідерство. «Запоріжжя» з 13-ма звитягами йде другим. Стільки ж і гру в запасі має «Дніпро». У «Київ-Баскета» - 12 перемог у 20-ти матчах.

Також у суботу в Миколаєві п’ята команда ліги здобула свою дев’яту перемогу в протистоянні з «Одесою».

«Миколаїв» - «Одеса» - 92:73 ( 31:19, 20:20, 20:19, 21:15)

«Миколаїв»: Сергій Попов (18 + 4 підбирання), Адедиран (15), Віталій Зотов (13 + 6 передач + 3 перехоплення), Омоера (12 + 5 підбирань), Олексій Онуфрієв (12)

«Одеса»: Пустозвонов (15 + 4 підбирання), Олександр Бєліков (14 + 10 підбирань), Олексій Щепкін (14), Шеляков (10 + 12 підбирань), Марціс Вітолс (8 + 5 передач)

«Одеса» з сімома перемогами йде шостою, випереджаючи лише «Черкаські Мавпи» (5 перемог) та харківський «Політехнік» (4).