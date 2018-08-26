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    Баскетбольна збірна України U-14 завершила турнір у Словенії поразкою від Хорватії

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    Фото: ФБУ - Баскетбольна збірна України U-14 завершила турнір у Словенії поразкою від Хорватії
    Фото: ФБУ

    Здобувши одну перемогу у шести матчах, наша збірна завершила турнір на восьмій позиції з десяти команд

    Чоловіча збірна України віком до 14 років завершила виступ на неофіційному чемпіонаті Європи - турнірі Slovenia Ball.

    Про це повідомляє прес-служба Федерації баскетболу України.

    У заключному поєдинку турніру підопічні Дмитра Шаламова зазнали поразки, поступившись команді Хорватії з рахунком 58:83.

    Рівна боротьба була лише у першій чверті, після чого наші суперники поступово збільшували перевагу протягом 30 хвилин матчу.

    Найкращим гравцем у складі нашої збірної у цьому матчі знову став Марк Чорногрицький, який до 18 очок додав шість підбирань, чотири передачі та два перехоплення (РЕ - 17).

    Таким чином, здобувши одну перемогу у шести матчах, наша збірна завершила турнір на восьмій позиції з десяти команд, які брали участь у змаганнях. 

    Єдину перемогу наші хлопці здобули у заключному турі групового раунду, перемігши команду Болгарії.

    Міжнародний турнір у Словенії Slovenia Ball

    Хлопці U-14

    Україна U-14 - Хорватія U-14 58:83 (20:22, 5:15, 19:21, 14:25)

    Збірна України баскетбол
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