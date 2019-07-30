Баскетбольна збірна України U-18 втратила шанси на вихід у дивізіон А чемпіонату Європи



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Збірна України U-18 ФІБА

Наша юніорська збірна програла суперникам з Грузії в ключовому матчі групового етапу

Чоловіча збірна України з баскетболу віком до 18 років зазнала поразки у матчі четвертого туру групового раунду чемпіонату Європи (Дивізіон В), поступившись Грузії – 73:85.

Грузія - Україна - 85:73 (16:19, 21:18, 27:17, 21:19)

Україна: Шульга 18 + 10 підбирань + 5 передач - 7 втрат, Ковляр 13 + 4 перехоплення + 3 передачі, Сергеєв 13 + 8 підбирань, Мелашич 8 + 5 підбирань, Заєць 8 - 6 втрат - старт, Романовський 11, Фреш-Стаханов 2, Горобченко 0, Хімічук 0.

Після рівної першої половини матчу підопічні Олександра Ворони ключовий ривок суперника в цьому матчі пропустили у третій десятихвилинці - грузини виграли відрізок 13:0, отримавши перевагу на вирішальну частину гри.

Наша команда спробувала повернутись у заключній чверті, але наблизившись до суперника на дистанцію у 5 очок, отримала ще один ривок у відповідь, яким грузини поставили крапку в цьому матчі.

Таким чином, збірна України втратила шанси на перше та друге місця в групі, вихід у чвертьфінал та продовження боротьби за повернення у Дивізіон А.

Тепер у нашої команди дві перемоги у чотирьох матчах та поразки в очних зустрічах із лідерами групи, які не дозволять нам вийти у плей-оф.

Заключний матч групового раунду збірна Україна проведе завтра, 31 липня, о 20:45 проти Словаччини.