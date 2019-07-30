Захисник збірної України визначився з продовженням клубної кар’єри



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Іссуф Санон ФІБА

Іссуф Санон наступного сезону залишається в Словенії

Атакуючий захисник збірної України Іссуф Санон визначився з продовженням клубної кар’єри. Наступного сезону він залишиться в Словенії.

Втім, у українця буде формально новий клуб. Санон виступатиме за «Цедевіту Олімпію». Це нова структура, яку утворено шляхом злиття хорватської «Цедевіти» та словенської «Олімпії».

Новий клуб базується в Любляні. Тренером буде Славен Римац, який минулого сезону очолював «Цедевіту». У сезоні-2006/07 Римац виступав в Україні за «Азовмаш».

Нагадаємо, в НБА права на Санона належать «Вашингтону». Українець брав участь в останній Літній лізі НБА.