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    Захисник збірної України визначився з продовженням клубної кар’єри

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    Іссуф Санон - Захисник збірної України визначився з продовженням клубної кар’єри
    Іссуф Санон
    ФІБА

    Іссуф Санон наступного сезону залишається в Словенії

    Атакуючий захисник збірної України Іссуф Санон визначився з продовженням клубної кар’єри. Наступного сезону він залишиться в Словенії.

    Втім, у українця буде формально новий клуб. Санон виступатиме за «Цедевіту Олімпію». Це нова структура, яку утворено шляхом злиття хорватської «Цедевіти» та словенської «Олімпії».

    Новий клуб базується в Любляні. Тренером буде Славен Римац, який минулого сезону очолював «Цедевіту». У сезоні-2006/07 Римац виступав в Україні за «Азовмаш».

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    Нагадаємо, в НБА права на Санона належать «Вашингтону». Українець брав участь в останній Літній лізі НБА.

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