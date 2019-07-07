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    Баскетбольна збірна України зіграє в чвертьфіналі Універсіади

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    Чоловіча студентська збірна України з баскетболу - Баскетбольна збірна України зіграє в чвертьфіналі Універсіади
    Чоловіча студентська збірна України з баскетболу
    ФБУ

    На груповому етапі наша чоловіча збірна фінішувала другою

    Студентська чоловіча збірна України перемогла команду Фінляндії в заключному матчі групового етапу баскетбольного турніру Універсіади в італійському Неаполі – 72:65.

    Фінляндія – Україна – 65:72 (16:13, 16:24,10:13,23:22)

    Україна: Павлов (24), Сидоров (14), Петров (11), Марченко (8), Мироненко (3), Кондраков (4).

    Відтак з двома перемогами в трьох матчах наші хлопці посіли друге місце в групі та вийшли до чвертьфіналу.

    Нагадаємо, раніше українці розгромили Китай (115:64) та з мінімальною різницею поступилися США (57:58). Саме американці вийшли в чвертьфінал з нашої групи з першого місця.

    У чвертьфіналі збірна України зіграє проти Канади. Матч відбудеться 8 липня. Початок о 21:00.

    Канада перемогла на груповому етапі Німеччину (80:61), Італію (96:70) та Норвегію (73:65) і має найкращу різницю очок серед усіх учасників баскетбольного турніру (+53).

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