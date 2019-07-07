Баскетбольна збірна України зіграє в чвертьфіналі Універсіади



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Чоловіча студентська збірна України з баскетболу ФБУ

На груповому етапі наша чоловіча збірна фінішувала другою

Студентська чоловіча збірна України перемогла команду Фінляндії в заключному матчі групового етапу баскетбольного турніру Універсіади в італійському Неаполі – 72:65.

Фінляндія – Україна – 65:72 (16:13, 16:24,10:13,23:22)

Україна: Павлов (24), Сидоров (14), Петров (11), Марченко (8), Мироненко (3), Кондраков (4).

Відтак з двома перемогами в трьох матчах наші хлопці посіли друге місце в групі та вийшли до чвертьфіналу.

Нагадаємо, раніше українці розгромили Китай (115:64) та з мінімальною різницею поступилися США (57:58). Саме американці вийшли в чвертьфінал з нашої групи з першого місця.

У чвертьфіналі збірна України зіграє проти Канади. Матч відбудеться 8 липня. Початок о 21:00.

Канада перемогла на груповому етапі Німеччину (80:61), Італію (96:70) та Норвегію (73:65) і має найкращу різницю очок серед усіх учасників баскетбольного турніру (+53).

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