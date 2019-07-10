Баскетбольна збірна України зіграє в фіналі Універсіади



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Студентська збірна України з баскетболу ФБУ

Чоловіча збірна України перемогла в півфіналі Австралію

Студентська чоловіча збірна України з баскетболу зіграє у фіналі Універсіади. Напередодні наші хлопці перемогли в півфіналі Аргентину – 82:80.

Австралія - Україна - 80:82 (21:23, 20:16,20:21,19:22 )

Україна: Петров (15), Павлов (23), Кондраков (6), Сидоров (10), Марченко (13), Ткаченко (7).

Команди стартували з обміну влучними середніми атаками, а вже через 2 хвилини після старту першої чверті наша збірна вперше в матчі вийшла вперед зусиллями Петрова після асисту від Ткаченка. У підсумку українці таки виграли стартову чверть з двоочковою перевагою.

Надалі майже рівна боротьба продовжувалася до останніх секунд поєдинку.

На старті заключного періоду українська команда продовжила ривок, а після двох дальніх поспіль від все того ж Ткаченка та Петрова різниця вже складала 9 балів на користь збірної України. Але і вона трималась не довго, адже ще за декілька миттєвостей один з лідерів збірної Павлов зробив різницю двозначною.

На заключних секундх автралійці зуміли скоротити відставання, але перемогу наша збірна не віддала.

У іншому півфіналі збірна США вирвала перемогу в команди Ізраїля – 75:73. То ж у фіналі 11 липня зіграють США та Україна. Початок о 21:00.