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    БК «Дніпро» продовжив угоди з трьома українцями

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    Дмитро Глєбов&nbsp; - БК «Дніпро» продовжив угоди з трьома українцями
    Дмитро Глєбов 
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    Володар Кубка України продовжує кадрову підготовку до нового сезону

    Чинний володар Кубка України з баскетболу «Дніпро» продовжує кадрову підготовку до нового сезону, в ході якої уклав угоди ще з трьома виконавцями.

    Наступного сезону виступати за дніпрян продовжать Дмитро Глєбов, Олександр Сизов та Анатолій Шундель.

    Минулого сезону в Суперлізі Глєбов за 26:22 на майданчику в середньому набирав по 9 очок, 4,8 підбирання та 4,3 передачі (РЕ - 12,2) в 26 матчах.

    Сизов за 19:20 набирав 5,5 очка, 3,7 підбирання, 1,7 передачі (РЕ - 7,9) в 40 поєдинках чемпіонату.

    Шундель проводив на майданчику в середньому по 21:47 і набирав 7,8 очка, 2,5 підбирання, 1,9 передачі (РЕ - 7,5) в 40 матчах чемпіонату.

    У чемпіонаті України останнього сезону «Дніпро» дійшов до півфіналу, де поступився майбутньому чемпіону «Хіміку». У серії за бронзові нагороди дніпряни поступилися «Запоріжжю».

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