Баскетбольна збірна України зіграє за вихід у фінал Універсіади



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Студентська збірна України з баскетболу ФБУ

Наші хлопці перемогли в чвертьфіналі команду Канади

Чоловіча студентська збірна України зіграє проти команди Австралії в півфіналі баскетбольного турніру Універсіади в італійському Неаполі.

Напередодні українці в напруженій боротьбі здолали в чвертьфіналі Канаду – 82:80.

Канада - Україна 80:82 (18:13, 19:19, 13:27, 30:23)

Україна: Павлов (31), Мироненко (11), Марченко (10), Зотов (10), Петров (9), Ткаченко (6), Кондраков (5), Сидоров, Ковальов, Прокопенко, Горобченко.

Канадці на груповому етапі стали найкращою збірної серед усіх учасників за різницею набраних та пропущених очок. Наприкінці поєдинку суперники жорстко пресингували, та українцям вдалося втримати перевагу.

Найрезультативнішим у нашій команді став найкращий молодий гравець останнього сезону Суперліги Сергій Павлов з «Хіміка». Він набрав 31 очко та 7 підбирань.

Австралія в чвертьфіналі перемогла Аргентину – 73:64.

Початок матчу Україна – Австралія о 21:00.