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    Михайлюк: для мене честь презентувати Україну в НБА

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    Святослав Михайлюк - Михайлюк: для мене честь презентувати Україну в НБА
    Святослав Михайлюк
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    Український захисник прокоментував старт у Літній лізі

    Захисник збірної України Святослав Михайлюк готується у складі Детройт Пістонз до нового сезону в НБА. Напередодні баскетболіст стартував у Літній лізі. Враженнями він поділився з американським оглядачем Аріелем Хелвані.

    - Це твоя  друга Літня ліга. Тобі комфортніше цього року?
    - Звичайно. Я відіграв один рік в НБА та навчився багатьом речам, звикся з розкладом, відчув фізичний стиль гри. У мене з'явилося багато впевненості. У багатьох аспектах став кращим.

    - Тебе називають Леброном з Черкас або українським Леброном. Ти звик до цього?
    - Це багато значить для мене. Леброн Джеймс - один з найкращих гравців світу. Я пишаюся тим, що мене так називають. Але нам потрібно концентруватися на баскетболі і слухати настанови тренерів.

    - Чи відчуваєш тиск презентуючи Україну в НБА, оскільки не так багато гравців з батьківщини досягли успіху в лізі?
    - Це не тиск, а честь. Для мене багато значить бути тут і представляти свою країну. Я буду намагатися представляти її настільки добре, наскільки можливо.

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