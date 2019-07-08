Михайлюк: для мене честь презентувати Україну в НБА



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Святослав Михайлюк ClutchPoints

Український захисник прокоментував старт у Літній лізі

Захисник збірної України Святослав Михайлюк готується у складі Детройт Пістонз до нового сезону в НБА. Напередодні баскетболіст стартував у Літній лізі. Враженнями він поділився з американським оглядачем Аріелем Хелвані.

- Це твоя друга Літня ліга. Тобі комфортніше цього року?

- Звичайно. Я відіграв один рік в НБА та навчився багатьом речам, звикся з розкладом, відчув фізичний стиль гри. У мене з'явилося багато впевненості. У багатьох аспектах став кращим.

- Тебе називають Леброном з Черкас або українським Леброном. Ти звик до цього?

- Це багато значить для мене. Леброн Джеймс - один з найкращих гравців світу. Я пишаюся тим, що мене так називають. Але нам потрібно концентруватися на баскетболі і слухати настанови тренерів.

- Чи відчуваєш тиск презентуючи Україну в НБА, оскільки не так багато гравців з батьківщини досягли успіху в лізі?

- Це не тиск, а честь. Для мене багато значить бути тут і представляти свою країну. Я буду намагатися представляти її настільки добре, наскільки можливо.

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