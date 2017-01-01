Баскетбольні збірні України дізналися місця проведення чемпіонатів Європи 2018 року
- Сьогодні, 20:18
-
Розсилка
Фото ФБУ
Команди U-20 гратимуть у Німеччині та Румунії
ФІБА назвала місця проведення молодіжних чемпіонатів Європи 2018 року.
У хлопців збірні України U-20 та U-18 виступають у Дивізіоні A, а команда U-16 – у Дивізіоні B.
У дівчат всі українські збірні, U-20, U-18 та U-16, грають у Дивізіоні B, інформує офіційний сайт Федерації баскетболу України.
Чемпіонати Європи 2018 року з баскетболу
Чоловіки:
U20 – 14-22 липня, Хемніц (Німеччина)
U18 – 28 липня - 5 серпеня, Вентспілс, Лієпая, Рига (Латвія)
U16 – 9-18 серпня, Сараєво (Боснія та Герцеговина)
Жінки:
U20 – 7-15 липня, Орадя (Румунія)
U18 – 3-12 серпня, Фюршенфельд (Австрія)
U16 – 16-25 серпня, Подгориця (Чорногорія)