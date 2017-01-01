  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини
    Новини

    Баскетбольні збірні України дізналися місця проведення чемпіонатів Європи 2018 року

    Команди U-20 гратимуть у Німеччині та Румунії
    ФІБА назвала місця проведення молодіжних чемпіонатів Європи 2018 року. У хлопців збірні України U-20 та U-18 виступають у Дивізіоні A, а команда U-16 – у Дивізіоні B. У дівчат всі українські збірні, U-20, U-18 та U-16, грають у Дивізіоні B, інформує офіційний сайт Федерації баскетболу України. Чемпіонати Європи 2018 року з баскетболу
    • Сьогодні, 20:18
    • Розсилка
    Фото ФБУ
    Фото ФБУ

    Команди U-20 гратимуть у Німеччині та Румунії

    ФІБА назвала місця проведення молодіжних чемпіонатів Європи 2018 року.

    У хлопців збірні України U-20 та U-18 виступають у Дивізіоні A, а команда U-16 – у Дивізіоні B.

    У дівчат всі українські збірні, U-20, U-18 та U-16, грають у Дивізіоні B, інформує офіційний сайт Федерації баскетболу України.

    Чемпіонати Європи 2018 року з баскетболу

    Чоловіки:

    U20 – 14-22 липня, Хемніц (Німеччина)

    U18 – 28 липня - 5 серпеня, Вентспілс, Лієпая, Рига (Латвія)

    U16 – 9-18 серпня, Сараєво (Боснія та Герцеговина)

    Жінки:

    U20 – 7-15 липня, Орадя (Румунія)

    U18 – 3-12 серпня, Фюршенфельд (Австрія)

    U16 – 16-25 серпня, Подгориця (Чорногорія)

    чемпіонат Європи баскетбол командні ігрові види спорту
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ