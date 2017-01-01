Баскетбольні збірні України дізналися місця проведення чемпіонатів Європи 2018 року

Команди U-20 гратимуть у Німеччині та Румунії

ФІБА назвала місця проведення молодіжних чемпіонатів Європи 2018 року. У хлопців збірні України U-20 та U-18 виступають у Дивізіоні A, а команда U-16 – у Дивізіоні B. У дівчат всі українські збірні, U-20, U-18 та U-16, грають у Дивізіоні B, інформує офіційний сайт Федерації баскетболу України. Чемпіонати Європи 2018 року з баскетболу