Баскетбольний «Хімік» розпочав інтенсивну підготовку до нового сезону



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Фото взяте з ФБУ

Зокрема, команда зіграє на турнірі у сусідньому Миколаєві

Головна команда южненського клубу тренується у повному складі й у режимі дворазових тренувань на домашній арені готується до перших передсезонних спарингів.

Протягом трьох днів, з 6-го по 8 вересня, «Хімік» зіграє на турнірі у Миколаєві, інформує офіційний сайт Федерації баскетболу України.

Прокоментував тренувальний процес головний тренер клубу Віталій Степановський.

«Ми буквально кілька днів як тренуємося повним складом, команду укомплектовано, давати оцінки роботі вважаю зарано. Американці вливаються у колектив, українці цього літа дуже добре попрацювали за індивідуальними планами», - сказав він.

«Зовсім скоро прийде час передсезонних ігор, турнірів, тоді вже можна буде давати більш об’єктивну оцінку та команді в цілому, і конкретним виконавцям», - додав наставник.

За словами Степановського, якщо подивитися на склади команд, то чемпіонат вийде на вищий рівень.

«Подивіться, минулого року Запоріжжя було без іноземців, цього року у них вже три легіонера, той самий Харків підписав двох іноземців. Столицю у Суперлізі представлятиме «Київ-Баскет». У його складі також є і два легіонери, і досвідчені українські гравці», - продовжив тренер.

«Традиційно «Дніпро», «Черкаські Мавпи» майже повністю зберегли кістяк з минулого сезону. На мою думку, чемпіонат буде рівним, відтак цікавим. Команди на сьогодні не сильно відрізняються за рівнем. Явні фаворити, які були б на дві голови вищими за інших, відсутні. А якщо сили приблизно рівні, це значно підвищить привабливість змагань», - підсумував він.