Баскетбольний клуб «Динамо-Одеса» змінив назву



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Фото налане ogfb.od.ua

Клуб вирішив віддати данину історії команди і відтепер носитиме назву БК «Одеса»

Керівництво БК «Динамо-Одеса», підтвердивши участь команди в Суперлізі, провело зустрічі і переговори з баскетбольними функціонерами в результаті якої клуб отримав права на спадкоємність від прославленого БК «Одеса» .

«МИ ЗА БАСКЕТБОЛ»! Під цим девізом в день народження міста сайт команди повідомляє про те, що в Суперлізі серед чоловічих команд місто Одесу представлятиме БК «Одеса», в Першій Лізі БК «Одесаа-2», зібрана з вихованців баскетбольної школи, і у Чемпіонаті України з баскетболу 3х3- БК «Одеса».

До складу БК «»Одеса» увійдуть гравці команди чемпіона Вищої Ліги БК «Динамо-Одеса», представники «БІПИ», і навіть баскетболісти, які грали раніше в БК «Одеса». Спортивним директором клубу буде Олег Юшкін, який також стане головним тренером команди Суперліги і очолить тренерський штаб всіх команд, до якого увійдуть Олександр Ворона, Дмитро Коломийченко та Сергій Алфьоров.

Джерело: basket.com.ua