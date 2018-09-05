Баскетбольний клуб «Дніпро» здобув першу перемогу в міжсезонні



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Фото: ФБУ

Дніпровська команда перемогла другий склад «Нептунаса»

Віце-чемпіон та володар Кубку України «Дніпро» провів свій другий матч на зборі у Литві.

Команда Дениса Журавльова перемогла другий склад «Нептунаса» з рахунком 70:53, вирішивши усі питання ще у першій половині.

По 12 очок у складі української команди набрали Станіслав Тимофеєнко, який також зібрав 11 підбирань, і Максим Закурдаєв, інформує прес-служба Федерації баскетболу України.

Товариський матч з баскетболу

«Нептунас-Акварсервіс» – «Дніпро» 53:70 (11:28, 7:15, 19:14, 16:13)

«Дніпро»: Тимофеєнко 12 + 11 підбирань + 3 передачі + 2 перехоплення, Закурдаєв 12 + 2 перехоплення, Вільховецький 8 + 3 передачі, Шундель 8 + 3 підбирання + 3 передачі + 3 перехоплення – 3 втрати, Кушніров 5 + 6 підбирань + 3 передачі – старт, Прокопенко 9 + 5 підбирань + 3 перехоплення, 2 передачі + 2 блок-шота, Натяжко 6 + 3 підбирання, Кожем’якин 3 + 5 передач + 4 підбирання, Бондарчук 3 + 5 підбирань, Нємцу 3, Сізов 3 підбирання, Кім.