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    Бастіан Швайнштайгер проведе прощальний матч 26 серпня

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    Фото EPA - Бастіан Швайнштайгер проведе прощальний матч 26 серпня
    Фото EPA

    Ще одна легенда світового футболу прощається з великою грою

    Колишній півзахисник збірної Німеччини Бастіан Швайнштайгер, який зараз виступає за «Чикаго Фаєр», прибув до Мюнхена.

    Там він візьме участь у прощальному матчі, який відбудеться найближчої неділі на стадіоні «Альянц-Арена».

    У межах заходу його нинішній клуб зіграє з «Баварією».

    Німець проведе на полі по тайму за кожну з команд.

    Швайштайгер перебував у системі мюнхенців з 13-ти років. За дорослу команду півзахисник виступав у період з 2002 по 2015 роки, а потім два роки захищав кольори «Манчестер Юнайтед» (2015-2017).

    У березні 2017 року німець перейшов до складу «Чикаго».

    Джерело: Сегодня

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