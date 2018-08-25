Бастіан Швайнштайгер проведе прощальний матч 26 серпня



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Фото EPA

Ще одна легенда світового футболу прощається з великою грою

Колишній півзахисник збірної Німеччини Бастіан Швайнштайгер, який зараз виступає за «Чикаго Фаєр», прибув до Мюнхена.

Там він візьме участь у прощальному матчі, який відбудеться найближчої неділі на стадіоні «Альянц-Арена».

У межах заходу його нинішній клуб зіграє з «Баварією».

Німець проведе на полі по тайму за кожну з команд.

Швайштайгер перебував у системі мюнхенців з 13-ти років. За дорослу команду півзахисник виступав у період з 2002 по 2015 роки, а потім два роки захищав кольори «Манчестер Юнайтед» (2015-2017).

У березні 2017 року німець перейшов до складу «Чикаго».

Джерело: Сегодня