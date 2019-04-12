Батько Неймара розповів, чи залишиться зірковий нападник в «ПСЖ»



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«Чутки про перехід Неймара будуть з'являтися завжди - інші клуби завжди будуть хотіти отримати такого футболіста»

Неймар да Сілва, батько і агент нападника «Парі Сен-Жермен» Неймара, прокоментував чутки про можливий перехід його сина з французького клубу.

«У Неймара довгостроковий контракт з «ПСЖ». Зараз триває лише його другий сезон в клубі. Чутки про його перехід будуть з'являтися завжди, тому що інші клуби завжди будуть хотіти отримати такого футболіста.

Син показав, що хоче бути в «ПСЖ», ще два роки тому, так що вболівальники можуть спати спокійно. Зараз він не збирається залишати клуб, він хоче продовжувати допомагати команді завойовувати трофеї», - цитує батька форварда RMC.

Раніше повідомлялося, що Неймар може влітку перебратися в мадридський «Реал». У нинішньому сезоні бразилець провів за «ПСЖ» 23 матчі, забив 20 м'ячів і віддав 11 результативних передач.

Джерело: Чемпионат.com