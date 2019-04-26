Батько загиблого аргентинського форварда Еміліано Сали помер від серцевого нападу



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Орасіо Сала помер у своєму будинку в місті Прогресо

Орасіо Сала, батько загиблого аргентинського форварда Еміліано Сали, помер від серцевого нападу в місті Прогресо. Про це повідомив мер Прогресо Хорхе Мюллер.

«Дружина Орасіо зателефонувала мені о п'ятій годині ранку, лікарі були вже там. Коли я під'їхав до їхнього будинку, то він уже помер», - сказав Мюллер в ефірі радіостанції La Red.

28-річний Сала перейшов в «Кардіфф Сіті» з «Нанта» в зимове трансферне вікно, ставши найдорожчим футболістом в історії британського клубу.

Увечері 21 січня форвард вилетів на приватному літаку в Уельс, але за годину до запланованого прибуття повітряне судно пропало з радарів.

Пізніше пошукова група виявила на дні Ла-Маншу літак і тіло, яке, як з'ясувалося пізніше, належало Салі.