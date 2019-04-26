  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Батько загиблого аргентинського форварда Еміліано Сали помер від серцевого нападу

    • Розсилка
    Батько загиблого аргентинського форварда Еміліано Сали помер від серцевого нападу

    Орасіо Сала помер у своєму будинку в місті Прогресо

    Орасіо Сала, батько загиблого аргентинського форварда Еміліано Сали, помер від серцевого нападу в місті Прогресо. Про це повідомив мер Прогресо Хорхе Мюллер.

    «Дружина Орасіо зателефонувала мені о п'ятій годині ранку, лікарі були вже там. Коли я під'їхав до їхнього будинку, то він уже помер», - сказав Мюллер в ефірі радіостанції La Red.

    28-річний Сала перейшов в «Кардіфф Сіті» з «Нанта» в зимове трансферне вікно, ставши найдорожчим футболістом в історії британського клубу.

    Увечері 21 січня форвард вилетів на приватному літаку в Уельс, але за годину до запланованого прибуття повітряне судно пропало з радарів.

    Пізніше пошукова група виявила на дні Ла-Маншу літак і тіло, яке, як з'ясувалося пізніше, належало Салі.

    Читайте також
    НОВИНИ ФУТБОЛУ
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ