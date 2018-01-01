«Баварія» проти «Реалу», «ПСЖ» проти «Барселони». Підсумки жеребкування плей-офф Юнацької ліги УЄФА
- Сьогодні, 20:12
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Українські клуби вже завершили участь у нинішньому розіграші
У Ньйоні відбулося жеребкування вирішальних стадій плей-офф Юнацької ліги УЄФА, заключні матчі якої традиційно пройдуть на стадіоні «Коловре».
Про це повідомляє офіційний сайт УЄФА.
Підсумки жеребкування:
1/8 фіналу (20/21 лютого)
«Баварія» (Німеччина) – «Реал» (Мадрид, Іспанія)
«Манчестер Сіті» (Англія) – «Інтернаціонале» (Італія)
«Атлетико» (Іспанія) – «Базель» (Швейцарія)
«Порту» (Португалія) – «Зальцбург» (Австрія)
«Парі Сен-Жермен» (Франція) – «Барселона» (Іспанія)
«Ліверпуль» (Англія) – «Манчестер Юнайтед» (Англія)
«Тоттенгем» (Англія) – «Монако» (Франція)
«Челсі» (Англія) – «Феєнорд» (Нідерланди)
Чвертьфіналісти визначаться за підсумками одного матчу на полі команди, папірець з чиєю назвою було витягнуто при жеребкуванні першим.
1/4 фіналу (13/14 березня)
«Баварія» / «Реал» – «Челсі» / «Феєнорд»
«Манчестер Сіті» / «Інтер» – «Ліверпуль» / «МЮ»
«ПСЖ» / «Барселона» – «Атлетико» / «Базель»
«Тоттенгем» / «Монако» – «Порту» / «Зальцбург»
1/2 фіналу (20 квітня)
Переможець чвертьфіналу 2 – переможець чвертьфіналу 3
Переможець чвертьфіналу 1 – переможець чвертьфіналу 4
Фінал (23 квітня)
Переможець півфіналу 2 – переможець півфіналу 1