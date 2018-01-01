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    «Баварія» проти «Реалу», «ПСЖ» проти «Барселони». Підсумки жеребкування плей-офф Юнацької ліги УЄФА

    Українські клуби вже завершили участь у нинішньому розіграші
    У Ньйоні відбулося жеребкування вирішальних стадій плей-офф Юнацької ліги УЄФА, заключні матчі якої традиційно пройдуть на стадіоні «Коловре». Про це повідомляє офіційний сайт УЄФА. Підсумки жеребкування: 1/8 фіналу (20/21 лютого) «Баварія» (Німеччина) – «Реал» (Мадрид, Іспанія) «Манчестер
    • Сьогодні, 20:12
    • Розсилка
    Фото UEFA via Getty Images
    Фото UEFA via Getty Images

    Українські клуби вже завершили участь у нинішньому розіграші

    У Ньйоні відбулося жеребкування вирішальних стадій плей-офф Юнацької ліги УЄФА, заключні матчі якої традиційно пройдуть на стадіоні «Коловре».

    Про це повідомляє офіційний сайт УЄФА.

    Підсумки жеребкування:

    1/8 фіналу (20/21 лютого)
    «Баварія» (Німеччина) – «Реал» (Мадрид, Іспанія)
    «Манчестер Сіті» (Англія) – «Інтернаціонале» (Італія)
    «Атлетико» (Іспанія) – «Базель» (Швейцарія)
    «Порту» (Португалія) – «Зальцбург» (Австрія)
    «Парі Сен-Жермен» (Франція) – «Барселона» (Іспанія)
    «Ліверпуль» (Англія) – «Манчестер Юнайтед» (Англія)
    «Тоттенгем» (Англія) – «Монако» (Франція)
    «Челсі» (Англія) – «Феєнорд» (Нідерланди)

    Чвертьфіналісти визначаться за підсумками одного матчу на полі команди, папірець з чиєю назвою було витягнуто при жеребкуванні першим.

    1/4 фіналу (13/14 березня)

    «Баварія» / «Реал» – «Челсі» / «Феєнорд»
    «Манчестер Сіті» / «Інтер» – «Ліверпуль» / «МЮ»
    «ПСЖ» / «Барселона» – «Атлетико» / «Базель»
    «Тоттенгем» / «Монако» – «Порту» / «Зальцбург»

    1/2 фіналу (20 квітня)

    Переможець чвертьфіналу 2 – переможець чвертьфіналу 3
    Переможець чвертьфіналу 1 – переможець чвертьфіналу 4

    Фінал (23 квітня)

    Переможець півфіналу 2 – переможець півфіналу 1

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