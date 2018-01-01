«Баварія» проти «Реалу», «ПСЖ» проти «Барселони». Підсумки жеребкування плей-офф Юнацької ліги УЄФА

Українські клуби вже завершили участь у нинішньому розіграші

У Ньйоні відбулося жеребкування вирішальних стадій плей-офф Юнацької ліги УЄФА, заключні матчі якої традиційно пройдуть на стадіоні «Коловре». Про це повідомляє офіційний сайт УЄФА. Підсумки жеребкування: 1/8 фіналу (20/21 лютого) «Баварія» (Німеччина) – «Реал» (Мадрид, Іспанія) «Манчестер