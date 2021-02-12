Баварія виграла Клубний чемпіонат світу

«Рекордмайстер» завоював шостий трофей в сезоні!

«Давид проти Голіафа». Карикатуру з такою назвою напередодні фінального матчу клубного чемпіонату світу намалював відомий художник Омар Момані. У головному матчі турніру скромному мексиканському клубу «УАНЛ Тигрес» протистояла мюнхенська «Баварія».

Поза всякими сумнівами, статус суперника ніяк не демотивував «Рекордмайстера». Для німецької футбольної машини кожний фінал, включаючи і Клубний чемпіонат світу, як останній матч.Тим більше, що чемпіони Німеччини могли виграти свій шостий трофей в сезоні, що до цього вдавалося лише іспанській «Барселоні».

Однак, легкою прогулянкою для підопічних Ханса-Дітера Фліка матч з клубом із Монтеррея не став. У першому таймі в обох команд було достатньо браку, а кращий бомбардир «всього чого тільки можна» Роберт Левандовський, і зовсім випав з гри. Саме поляк став причиною скасування єдиного гола в першій сорока п'яти хвилинці. На 18 хвилині Кімміх пробив здалеку і м'яч опинився у воротах. Ось тільки повтор показав, що м'яч пролетів поруч з Левандовським, який був в явному офсайді і уругвайський арбітр відмінив взяття воріт. Ну, і ще у баварців можна згадати хіба що швидкий розіграш кутового, після якого Сане засадив у хрестовину воріт.

У другому таймі «Баварія» продовжила свої позиційні атаки і одна з них дала результат. На 59-й хвилині Кімміх подав на Левандовскі, польський форвард виграв боротьбу у воротаря, а Павар, який був поруч, переправив м'яч в порожні ворота – 1:0. Цікаво, що спочатку арбітр зафіксував другий офсайд у Роберта, але ВАР показав, що Павар забив за всіма правилами.

«Тигрес» спробував перевести м'яч від своїх воріт і щось створити на половині поля баварців, але у мексиканців нічого не виходило. Важко навіть пригадати, коли Нойер вступав у гру. А ось Гусману довелося попотіти. Воротар «Тигресу» врятував від голу після ударів Толіссо і Кости, а Шупо-Мотінг, який непогано вийшов на заміну замість Левандовскі, пробив вище воріт.

У мексиканців можна відзначити хіба що Андре-П'єр Жиньяка. Француз намагався бути активним в атаці і емоційно заряджав своїх партнерів. Але один в полі не воїн. Клас німецької футбольної «супер машини» відчутно вищий. І щоб це довести, не обов'язково навіть забивати купу м'ячів.

Перемога стала рекордною для «Баварії». До своїх п'яти титулів в нинішньому сезоні, мюнхенці додали шостий. Воістину, історичне досягнення!

twitter.com/fcbayern

Клубний чемпіонат світу. Фінал

«Баварія» - «УАНЛ Тигрес» - 1:0

Павар, 59

Дуеньяс, 42, Родрігес, 68, Каріока, 90

«Баварія»: Нойер, Зюле, Павар, Ернандес, Девіс, Алаба, Кімміх, Гнабрі (Толіссо, 64), Сане (Мусіала, 74), Коман (Коста, 74), Левандовскі (Шупо-Мотінг, 74).

«УАНЛ Тигрес»: Гусман; Родрігес (Х.Кіньонес, 80), Рейес, Сальседо, Каріока, Дуеньяс, Кіньонес, Пісарро, Акіно, Еспінола, Жиньяк.

Арбітр: Естебан Остохіч, Уругвай

Стадіон: «Едьюкейшн Сіті», Катар

Джерело: Sport.ua