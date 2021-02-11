Санкції в дії: нардеп Дубінський виставив на продаж свій автопарк (фото)

За розкішний Cadillac нардепа можливі покупці почали торгуватися

Скандальний нардеп від «Слуги народу» Олександр Дубінський витрішив розпродати свій розкішний автопарк.

У соцмережах поширили інформацію з сайтів, де, ймовірно, виставлені на продаж машини парламентаря.

Як розповів у себе у Facebook Євген Шевченко, відомий також як «агент НАБУ», на одному з ресурсів, що спеціалізуються на продажу машин, були виставлені Cadillac Escalade, Mercedes-Benz G 55 AMG і Honda S2000.

«Здається мама більше не «любит скорость», бо Dubinsky.pro почав продавати свої численні авто, поки їх не арештували. Санкції в дії, панове», – написав Шевченко.

Як видно з опублікованих Шевченком фото, на продаж виставлені:

Mercedes-Benz G55 AMG 2009 – за 49 900 доларів;

Cadillac Esсalade 2010 – за 40 999 доларів;

Honda S200 2009 – за 20 999 доларів.

Про те, що Олександр Дубінський вирішив продати свої авто пише й фейсбук-спільнота «Автомайдан».

«Здогадуємося, що оплата за можлива лише готівкою, адже, з банками у Дубінського через санкції теж справи не дуже», – йдеться в іронічному дописі.

Усі зазначені автомобілі дійсно можна побачити в оголошеннях на сайті продажу автомобілів Auto.Ria. Щоправда всі депутатські машини продає користувач під ніком Васілій.









Нагадаємо, що народного депутата Олександра Дубінського офіційно виключили із фракції «Слуга народу» на засіданні парламенту 2 лютого. Спікер Верховної Ради Дмитро Разумков зачитав повідомлення про те, що Дубінський більше не є представником фракції СН.

Дубінський вважає такий крок безвідповідальним, безпідставним, аморальним і принизливим для країни. Про це скандальний депутат написав на своїй сторінці в мережі Facebook, у якому обізвав колишніх соратників боягузами і негідниками.



