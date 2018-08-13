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    «Баварія» з легкістю здобула Суперкубок Німеччини з футболу (відео)

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    Фото twitter.com/fcbayern - «Баварія» з легкістю здобула Суперкубок Німеччини з футболу (відео)
    Фото twitter.com/fcbayern

    Мюнхенці розгромили «Айнтрахт»

    «Баварія» виграла Суперкубок Німеччини, розгромивши у Франкфурті-на-Майні місцевий «Айнтрахт».

    Підсумковий рахунок зустрічі говорить сам за себе – 5:0.

    Для «Баварії» це вже сьомий суперкубок країни з футболу.

    Суперкубок Німеччини з футболу

    «Айнтрахт» – «Баварія»  0:5 (0:2)

    Голи: 0:1 – Левандовськи (21), 0:2 – Левандовськи (26), 0:3 – Левандовськи (54), 0:4 – Коман (63), 0:5 – Алькантара (85)

    «Айнтрахт»: Реннов, Сальседо, Віллемс, да Кошта, Абраам, де Гузман (Ребич, 64), Хасебе, Гачинович Торро, Фабіан (Блум, 64), Аллер (Йович, 76).

    «Баварія»: Ноєр, Зюле, Алаба, Кімміх, Гуммельс, Роббен (Коман, 58), Алькантара, Мартінес, Рібері, Мюллер (Горетцка, 64), Левандовськи (Вагнер, 72).

    Попередження: Гуммельс (45), Абраам (70).

    НОВИНИ ФУТБОЛУ ФК Баварія
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