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    «Баварія» у надважкому матчі обіграла «Вердер»

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    Фото взяте з сайту football.ua - «Баварія» у надважкому матчі обіграла «Вердер»
    Фото взяте з сайту football.ua

    «Дубль» Сержа Гнабрі забезпечив команді Ніко Ковача вкрай необхідну перемогу у чемпіонаті

    «Баварія» у найбільш статусному з чотирьох перших суботніх поєдинків німецької першості відіграла непростий поєдинок у Бремені.

    Початок тайму був явно за мюнхенцями, які створили серію моментів та вийшли вперед вже на 20-й хвилині – це Серж Гнабрі з другої спроби пробив Іржи Павленку після передачі Йозуа Кімміха, хоча він, можливо, перебував у офсайді.

    «Вердер» пішов уперед і на 33-й хвилині зміг відіграти цей м'яч зусиллями Юя Осако, який замкнув подачу Макса Крузе. Втім, на старті другого тайму Гнабрі відгукнувся на пас Мюллера й оформив «дубль» – 1:2.

    На 77-й хвилині «Вердер» мав найкращу можливість вирвати нічию, але Макс Крузе запоров вихід віч-на-віч. Зрештою, «Баварії» вдалося втримати перемогу, тож Ніко Ковач ще потренує «рекордмайстерів».

    Чемпіонат Німеччини з футболу

    Матч 13-го туру

    «Вердер» - «Баварія» -  1:2

    Голи: Осако, 33 – Гнабрі, 20, 50

    Джерело: Football.ua

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