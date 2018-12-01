«Баварія» у надважкому матчі обіграла «Вердер»



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Фото взяте з сайту football.ua

«Дубль» Сержа Гнабрі забезпечив команді Ніко Ковача вкрай необхідну перемогу у чемпіонаті

«Баварія» у найбільш статусному з чотирьох перших суботніх поєдинків німецької першості відіграла непростий поєдинок у Бремені.

Початок тайму був явно за мюнхенцями, які створили серію моментів та вийшли вперед вже на 20-й хвилині – це Серж Гнабрі з другої спроби пробив Іржи Павленку після передачі Йозуа Кімміха, хоча він, можливо, перебував у офсайді.

«Вердер» пішов уперед і на 33-й хвилині зміг відіграти цей м'яч зусиллями Юя Осако, який замкнув подачу Макса Крузе. Втім, на старті другого тайму Гнабрі відгукнувся на пас Мюллера й оформив «дубль» – 1:2.

На 77-й хвилині «Вердер» мав найкращу можливість вирвати нічию, але Макс Крузе запоров вихід віч-на-віч. Зрештою, «Баварії» вдалося втримати перемогу, тож Ніко Ковач ще потренує «рекордмайстерів».

Чемпіонат Німеччини з футболу

Матч 13-го туру

«Вердер» - «Баварія» - 1:2

Голи: Осако, 33 – Гнабрі, 20, 50

Джерело: Football.ua