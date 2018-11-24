«Баварія» зганьбилася у матчі з аутсайдером і відстала від «Боруссії» на дев'ять очок



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Фото взяте з сайту matchnews.tv

Кривдницею мюнхенців стала «Фортуна»

«Баварія» сама винна у втраті очок. Все почалося ідеально: на 17-й хвилині Зюле відкрив рахунок, а на 20-й Мюллер подвоїв його після виходу сам на сам – 2:0.

На 44-й Люкебакіо відквитав один гол ударом з кількох метрів після передачі у падінні через себе, однак на 58-й Мюллер отримав від Лєвандовскі пас п'яткою та пробив з лінії штрафного у дальній кут – 3:1.

Здавалося, що справу зроблено, але на 78-й Люкебакіо оформив дубль, вирвавшись віч-на-віч з Нойєром. Т

Такий прекрасний поєдинок не міг не завершитись дивом: на 90+3-й хвилині Доді Люкебакіо оформив хет-трик, відібрав очки у «Баварії» і, можливо, відправив Ніко Ковача у відставку.

Чемпіонат Німеччини з футболу

Матч 12-го туру

«Баварія» - «Фортуна» - 3:3

Голи: Зюле, 17, Мюллер, 20, 58 – Люкебакіо, 44, 78, 90+3







Джерело: football24.ua