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    «Баварія» зганьбилася у матчі з аутсайдером і відстала від «Боруссії» на дев'ять очок

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    Фото взяте з сайту&nbsp;matchnews.tv - «Баварія» зганьбилася у матчі з аутсайдером і відстала від «Боруссії» на дев'ять очок
    Фото взяте з сайту matchnews.tv

    Кривдницею мюнхенців стала «Фортуна»

    «Баварія» сама винна у втраті очок. Все почалося ідеально: на 17-й хвилині Зюле відкрив рахунок, а на 20-й Мюллер подвоїв його після виходу сам на сам – 2:0.

    На 44-й Люкебакіо відквитав один гол ударом з кількох метрів після передачі у падінні через себе, однак на 58-й Мюллер отримав від Лєвандовскі пас п'яткою та пробив з лінії штрафного у дальній кут – 3:1.

    Здавалося, що справу зроблено, але на 78-й Люкебакіо оформив дубль, вирвавшись віч-на-віч з Нойєром. Т

    Такий прекрасний поєдинок не міг не завершитись дивом: на 90+3-й хвилині Доді Люкебакіо оформив хет-трик, відібрав очки у «Баварії» і, можливо, відправив Ніко Ковача у відставку.

    Чемпіонат Німеччини з футболу

    Матч 12-го туру

    «Баварія» - «Фортуна» - 3:3

    Голи: Зюле, 17, Мюллер, 20, 58 – Люкебакіо, 44, 78, 90+3



    Джерело: football24.ua

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