Бельгія розтрощила Росію в Москві, чотири нових фіналісти і решта матчів суботи у відборі до Євро-2020 (відео)



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Початок розгрому "красной машини" поклав Торґен Азар UEFA.com

Найцікавіший матч відбувся у Белфасті

Стали відомі імена ще чотирьох учасників фінальної частини Євро-2020.

Оформила путівку на чемпіонат континенту, розгромивши збірну Білорусі 4:0, Збірна Німеччини. У тій же групі друге місце забронювала за собою збірна Нідерландів, яка, щоправда, цілком могла й програти у Белфасті, але північноірландець Стів Девіс не реалізував пенальті.

Також достроково вийшла на Євро, вигравши свою групу Е, завдяки перемозі над Словаччиною 3:1, національна команда Хорватії.

Збірна Австрії перемогла Македонію 2:1, і таким чином гарантувала собі друге місце в групі G.

Потішив також матч у Москві, в якому в матчі команд, які вже вийшли у фінальну частину, Бельгія поставила на місце російських вискочок.

Група С

Німеччина – Білорусь – 4:0

Голи: 1:0 – Маттіас Ґінтер (41). 2:0 – Ґорецка (49). 3:0 – Тоні Кроос (55). 4:0 – Тоні Кроос (83)

Північна Ірландія – Нідерланди – 0:0

На 32-й хвилині Стів Девіс (Північна Ірландія) не реалізував пенальті

Становище команд: Німеччина – 18, Нідерланди – 16, Північна Ірландія – 13, Білорусь – 4, Естонія – 1

Група G

Словенія – Латвія – 1:0

Гол: 1:0 – Іґорс Тарасовс (53, автогол)

Австрія – Македонія – 2:1

Голи: 1:0 – Алаба (7). 2:0 – Ляйнер (48). 2:1 – Влатко Стояновскі (90+3)

Ізраїль – Польща – 1:2

Голи: 0:1 – Криховяк (4). 0:2 – Пйонтек (54). 1:2 – Даббур (88)

Становище команд: Польща – 22, Австрія – 19, Словенія – 14, Македонія – 11, Ізраїль – 11, Латвія – 0

Група Е

Азербайджан – Вельс – 0:2

Голи: 0:1 – Мур Кіффер (10). 0:2 – Гаррі Вільсон (34)

Хорватія – Словаччина – 3:1

Голи: 0:1 – Боженік (32). 1:1 – Нікола Власіч (56). 2:1 – Бруно Петковіч (60). 3:1 – Перішіч (74)

Становище команд: Хорватія - 17, Угорщина - 12, Вельс - 11, Словаччина - 10, Азербайджан - 1

Група І

Кіпр – Шотландія – 1:2

Голи: 0:1 – Раян Крісті (12). 1:1 – Ефрем (47). 1:2 – Джон Макґінн (53)

РФ – Бельгія – 1:4

Голи: 0:1 – Торґен Азар (29). 0:2 – Еден Азар (33). 0:3 – Еден Азар (40). 0:4 – Ромелу Лукаку (72). 1:4 – Джикія (79)

Сан-Марино – Казахстан – 1:3

Голи: 0:1 – Зайнутдінов (6). 0:2 – Суюмбаєв (22). 0:3 – Алєксєй Щеткін (26). 1:3 – Марко Бернарді (77)

Становище команд: Бельгія – 27, РФ – 21, Шотландія – 12, Кіпр – 10, Казахстан – 10, Сан-Марино – 0

Загалом місце на Євро-2020 ґарантували собі вже 16 збірних – Іспанія, Італія, Бельгія, РФ, Україна, Польща, Туреччина, Франція, Англія, Чехія, Фінляндія, Швеція, Німеччина, Хорватія, Нідерланди і Австрія.