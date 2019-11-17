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    Бельгія розтрощила Росію в Москві, чотири нових фіналісти і решта матчів суботи у відборі до Євро-2020 (відео)

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    Початок розгрому "красной машини" поклав Торґен Азар - Бельгія розтрощила Росію в Москві, чотири нових фіналісти і решта матчів суботи у відборі до Євро-2020 (відео)
    Початок розгрому "красной машини" поклав Торґен Азар
    UEFA.com

    Найцікавіший матч відбувся у Белфасті

    Стали відомі імена ще чотирьох учасників фінальної частини Євро-2020.

    Оформила путівку на чемпіонат континенту, розгромивши збірну Білорусі 4:0, Збірна Німеччини. У тій же групі друге місце забронювала за собою збірна Нідерландів, яка, щоправда, цілком могла й програти у Белфасті, але північноірландець Стів Девіс не реалізував пенальті.

    Також достроково вийшла на Євро, вигравши свою групу Е, завдяки перемозі над Словаччиною 3:1, національна команда Хорватії.

    Збірна Австрії перемогла Македонію 2:1, і таким чином гарантувала собі друге місце в групі G.

    Потішив також матч у Москві, в якому в матчі команд, які вже вийшли у фінальну частину, Бельгія поставила на місце російських вискочок.

    Група С

    Німеччина – Білорусь – 4:0

    Голи: 1:0 – Маттіас Ґінтер (41). 2:0 – Ґорецка (49). 3:0 – Тоні Кроос (55). 4:0 – Тоні Кроос (83)

    Північна Ірландія – Нідерланди – 0:0

    На 32-й хвилині Стів Девіс (Північна Ірландія) не реалізував пенальті

    Становище команд: Німеччина – 18, Нідерланди – 16, Північна Ірландія – 13, Білорусь – 4, Естонія – 1

    Група G

    Словенія – Латвія – 1:0

    Гол: 1:0 – Іґорс Тарасовс (53, автогол)

    Австрія – Македонія – 2:1

    Голи: 1:0 – Алаба (7). 2:0 – Ляйнер (48). 2:1 – Влатко Стояновскі (90+3)

    Ізраїль – Польща – 1:2

    Голи: 0:1 – Криховяк (4). 0:2 – Пйонтек (54). 1:2 – Даббур (88)

    Становище команд: Польща – 22, Австрія – 19, Словенія – 14, Македонія – 11, Ізраїль – 11, Латвія – 0

    Група Е

    Азербайджан – Вельс – 0:2

    Голи: 0:1 – Мур Кіффер (10). 0:2 – Гаррі Вільсон (34)

    Хорватія – Словаччина – 3:1

    Голи: 0:1 – Боженік (32). 1:1 – Нікола Власіч (56). 2:1 – Бруно Петковіч (60). 3:1 – Перішіч (74)

    Становище команд: Хорватія - 17, Угорщина - 12, Вельс - 11, Словаччина - 10, Азербайджан - 1  

    Група І

    Кіпр – Шотландія – 1:2

    Голи: 0:1 – Раян Крісті (12). 1:1 – Ефрем (47). 1:2 – Джон Макґінн (53)

    РФ – Бельгія – 1:4

    Голи: 0:1 – Торґен Азар (29). 0:2 – Еден Азар (33). 0:3 – Еден Азар (40). 0:4 – Ромелу Лукаку (72). 1:4 – Джикія (79)

    Сан-Марино – Казахстан – 1:3

    Голи: 0:1 – Зайнутдінов (6). 0:2 – Суюмбаєв (22). 0:3 – Алєксєй Щеткін (26). 1:3 – Марко Бернарді (77)

    Становище команд: Бельгія – 27, РФ – 21, Шотландія – 12, Кіпр – 10, Казахстан – 10, Сан-Марино – 0

    Загалом місце на Євро-2020 ґарантували собі вже 16 збірних – Іспанія, Італія, Бельгія, РФ, Україна, Польща, Туреччина, Франція, Англія, Чехія, Фінляндія, Швеція, Німеччина, Хорватія, Нідерланди і Австрія.

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    НОВИНИ ФУТБОЛУ Євро-2020 Еден Азар Тоні Кроос Ромелу Лукаку Бруно Петковіч Леон Ґорецка Іван Перішіч Торґен Азар Маттіас Ґінтер Стів Девіс Нікола Власіч Іґорс Тарасовс Влатко Стояновскі Ґжеґож Криховяк Гаррі Вільсон Раян Крісті Джон Макґінн Марко Бернарді
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