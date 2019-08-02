Бельгійський велогонщик пропустить змагання через безглузду травму
Ділан Тьонс
teambahrainmerida.com
Спортсмен розбив голову на садовому тракторі напередодні велогонки
Бельгійський велогонщик Ділан Тьонс з команди Bahrain Merida пропустить гонку Світового туру «Класика Сан-Себастьяна» в Іспанії через курйозну травму.
Напередодні спортсмен розбив голову, керуючи вдома садовим трактором, інформує прес-служба команди бельгійця. Тьонс вдарився, коли трактор раптово зупинився. Йому наклали 15 швів.
«Класика Сан-Себастьяна» - щорічна одноденна велогонка, що відбувається поблизу іспанського міста з 1981 року.