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    Бельгійський велогонщик пропустить змагання через безглузду травму

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    Ділан Тьонс&nbsp; - Бельгійський велогонщик пропустить змагання через безглузду травму
    Ділан Тьонс 
    teambahrainmerida.com

    Спортсмен розбив голову на садовому тракторі напередодні велогонки

    Бельгійський велогонщик Ділан Тьонс з команди Bahrain Merida пропустить гонку Світового туру «Класика Сан-Себастьяна» в Іспанії через курйозну травму.

    Напередодні спортсмен розбив голову, керуючи вдома садовим трактором, інформує прес-служба команди бельгійця. Тьонс вдарився, коли трактор раптово зупинився. Йому наклали 15 швів.

    «Класика Сан-Себастьяна» - щорічна одноденна велогонка, що відбувається поблизу іспанського міста з 1981 року.

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