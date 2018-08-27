Берінчик в грудні може провести титульний бій
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Поєдинок може відбутися в Києві
Володар пояса WBO Oriental в легкій вазі Денис Берінчик (9-0, 6 КО) у грудні може провести титульний бій.
Про це повідомив сам український боксер.
«Вели переговори з Олександром Красюком про те, щоб в грудні провести в Палаці спорту вечір боксу і, щоб мій бій був головною подією. Поки що чекаємо часу, потихеньку тренуємося і підтримуємо форму», - повідомив він.
«Напевно, бій буде за інший титул, якщо він буде вакантним. Ну, або ж, свій відстоювати. Виходи в ринг дуже важко робити. Дуже багато витрачається часу, матеріальних засобів, це дуже важко. Але хочеться додати свою родзинку, епатажно вийти, зробити шоу, щоб усім було весело», - сказав Берінчик.
Свій останній бій Берінчик провів 23 червня в Києві проти Хосе Луїса Прієто, який здався після п'ятого раунду.
Раніше боксер вже повідомляв, що повернеться в ринг не раніше грудня, адже продовжує реабілітацію після травми.
Джерело: Xsport.ua