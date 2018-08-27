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    Берінчик в грудні може провести титульний бій

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    Денис Берінчик - Берінчик в грудні може провести титульний бій
    Денис Берінчик

    Поєдинок може відбутися в Києві

    Володар пояса WBO Oriental в легкій вазі Денис Берінчик (9-0, 6 КО) у грудні може провести титульний бій.

    Про це повідомив сам український боксер.

    «Вели переговори з Олександром Красюком про те, щоб в грудні провести в Палаці спорту вечір боксу і, щоб мій бій був головною подією. Поки що чекаємо часу, потихеньку тренуємося і підтримуємо форму», - повідомив він.

    «Напевно, бій буде за інший титул, якщо він буде вакантним. Ну, або ж, свій відстоювати. Виходи в ринг дуже важко робити. Дуже багато витрачається часу, матеріальних засобів, це дуже важко. Але хочеться додати свою родзинку, епатажно вийти, зробити шоу, щоб усім було весело», - сказав Берінчик.

    Джерело: Xsport.ua

    бокс
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