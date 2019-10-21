Український чемпіон світу з боксу згадав, як був простим «тітушкою»



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Віктор Постол перед тим, як стати чемпіоном світу, перебивався співправцею з рейдерами Фото із соцмереж

Віктор Постол – про юність парубоцьку

Відомий український боксер Віктор Постол, який свого часу був чемпіоном світу в першій напівсередній вазі, розповів про використання своїх навичок поза спортом.

«Коли молодим був. Всі знають ці рейдерські захоплення. У деяких я теж брав участь, не буду приховувати. Знову ж таки, коли молодим був. Просто гроші заробляв», – зізнався 35-річний Віктор Постол на прізвисько «Крижана людина».

При цьому про свій прихід у професійний бокс Віктор Постол розповідає наступне: «Я працював охоронцем у ТРЦ в Броварах. Боулінг, картинг, на ігрових відділах. Хороша зарплата була, доба через три зміни. Десь рік я не тренувався. Потім став знову трохи тренуватися, поєднуючи з роботою. Згодом мій друг запропонував побитися в Боснії і Герцеґовині. Ми підписали менеджерський договір на два бої – і я виграв їх без особливої підготовки».

Зазначимо, що в 2015 році Віктор Постол здобув вакантний титул чемпіона світу WBC в першій напівсередній вазі, нокаутувавши аргентинця Лукаса Матісса. Наступного року українець програв об'єднавчий бій американцю Теренсу Кроуфорду, проте кар'єра українського боксера незабаром знову пішла на зліт. Цієї весни Постол переміг француза Мамуна і став офіційним претендентом на пояс WBC.

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