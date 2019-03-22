Бейл спростовує чутки про свої складні відносини з Роналду



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Валієць звинуватив ЗМІ, які намагаються роздути конфлікт на рівному місці

Нападаючий мадридського «Реала» Гарет Бейл спростував чутки про його начебто напружені відносини з колишнім форвардом «вершкових» Кріштіану Роналду, який нині виступає за туринський «Ювентус».

«Кріштіану - неймовірний футболіст. Я насолоджувався грою з ним. ЗМІ намагаються роздути конфлікт з нічого, між нами ніколи не було проблем. Ми відмінно ладнали. Роналду дуже багато дав «Реалу», забивши величезну кількість голів. Приголомшливий гравець, який продовжує показувати себе», - цитує Бейла Daily Mail з посиланням на BT Sport.

Варто зазначити, що Бейл може покинути «Реал» після закінчення сезону. У 22 матчах нинішнього розіграшу іспанської Прімери 29-річний валлійський нападник відзначився 8 голами і 2 результативними передачами, а також отримав 4 жовті картки.

Джерело: Чемпионат.com