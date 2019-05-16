Без України: названо топ-50 футбольних брендів світу
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brandfinance.com
Агентство Brand Finance оприлюднило оновлений рейтинг найдорожчих футбольних брендів
Мадридський «Реал» очолив рейтинг найдорожчих футбольних брендів світу. Його вартість оцінюють в 1,65 мільярда євро. Оновлений рейтинг футбольних брендів оприлюднило агентство Brand Finance.
«Реал» потіснив з першої сходинки «Манчестер Юнайтед», вартість бренду якого становить 1,472 млрд євро. Далі в рийтинзі йдуть «Барселона» (1,393), «Баварія» (1,314), «Манчестер Сіті» (1,255), «Ліверпуль» (1,191), «Челсі» (968), «ПСЖ» (914), «Арсенал» (885), «Тоттнем» (758).
Українських «Шахтаря» та «Динамо» немає серед презентованих 50-ти провідних футбольних брендів світу.