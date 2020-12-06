Кубок світу з біатлону: чоловічу естафету виграла Норвегія, Україна – в десятці

В трійку потрапили також шведи і німці

Збірна Норвегії стала переможницею чоловічої естафети 4х7,5 км на другому етапі Кубка світу з біатлону, який завершується сьогодні, 6 грудня, в фінському Контіолахті.

Стурла Голм Лаґрейд, Ветле Крістіансен, Тар’єй Бьо і Йоганнес Бьо закрили усі мішені з допомогою дев’яти додаткових набоїв і випередили на фініші на 39,2 секунди шведів. За Швецію бігли Пеппе Фемлінґ, Єспер Нелін, Мартін Понсілуома і Себастьян Самуельссон.

Третіми з відставанням 51,7 секунди від переможців стали німці Ерік Лессер, Роман Реес, Арнд Пайффер і Бенідикт Долль.

Україна залишалася конкурентною на перших двох етапах, коли за неї бігли лідери – Артем Прима і Дмитро Підручний. Підручний взагалі передав естафету Русланові Ткаленку четвертим, з відставанням від лідера у 18,5 секунди. Але на двох заключних етапах (завершував естафету Богдан Цимбал) українська команда опустилася на десяте місце, відставши від чемпіонів на три хвилини і десять секунд.

Завершиться другий етап Кубка світу з біатлону сьогоднішньою гонкою переслідування серед жінок, яка розпочнеться о 16:15. За Україну побіжать Валентина Семеренко, Дарина Блашко і Олена Підгрушна.