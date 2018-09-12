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    Біатлоніст, який останні роки виступав за Україну, вирішив повернутися під прапор Росії

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    Олександр Жирний. Фото biathlon.com.ua - Біатлоніст, який останні роки виступав за Україну, вирішив повернутися під прапор Росії
    Олександр Жирний. Фото biathlon.com.ua

    Олександр Жирний, після трьох років в Україні, повернувся у Росію

    Федерація біатлону України дозволила Олександру Жирному знову виступати за Росію.

    Про це повідомив генеральний секретар української федерації Роман Бондарук.

    Бронзовий призер чемпіонату Європи 2012 року у складі російської збірної в естафеті перейшов у команду України у 2014 році.

    Проте після закінчення минулого сезону 31-річний спортсмен прийняв рішення повернутися на батьківщину.

    «Два тижні тому до нас звернувся Союз біатлоністів Росії з тим, щоб надати дозвіл на перехід Олександра Жирного. Ми відразу його дали, він повернувся у Росію. Це вибір спортсмена, так що ми не стали перешкоджати його переходу», - сказав Бондарук.

    Востаннє у Кубку світу Жирний виступав у грудні минулого року, спортсмен не піднімався вище 69-го місця у минулому сезоні.

    У Кубку IBU його найкращим результатом було 12-те місце.

    Джерело: ТАСС

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