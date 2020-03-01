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    Біатлонне Євро 2020: Українки втрачають шанси на медалі в умовах білого шуму

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    Валя Семеренко лишилась без медалі - Біатлонне Євро 2020: Українки втрачають шанси на медалі в умовах білого шуму
    Валя Семеренко лишилась без медалі

    Після провалу у чоловічому перс’юті шанс реабілітуватися мали українські жінки

    У гонці переслідування в неділю, 1 березня, мали право стартувати п’ятеро українок.

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    Але на старт вийшли лише Настя Меркушина та Валя Семеренко (почали з 6 та 7 позицій відповідно). Валентина на перших двох рубежах відстрілялась чисто й на екваторі гонки стала другою. Меркушина теж була поруч - йшла у топ-10.

    Побачити гонку онлайн на українському ТВ не судилося - у самий відповідальний момент трансляція з Білорусі зникла, а диктор УТ-1 повідомив, що сталося це за технічними причинами.

    Але, може, воно й добре, бо українці не побачили, як стріляє у молоко Валя Семеренко (60% влучань на останній стрільбі) й падає з другої позиції на сьому.

    Трансляцію нам повернули на останньому кілометрі гонки, щоб показати золотий фініш з національним прапором Білорусі Єлєни Кручинкіної.

    Анастасія Меркушина прибула п'ятою, Семеренко - дев'ятою.

    ***

    Зазначимо, що Єлєна Кручінкіна - не етнічна білоруска, а натуралізована росіянка з Мордовії, яка прйняла вірне рішення й прийняла громадянство Білорусі, щоб не мати нічого спільного з державою-агресором та мати шанс чесно змагатися й перемагати без ризику для здоров'я - тобто без допінгу.

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    Євро 2020, Раубічі - жіночий перс'ют

    1. Єлєна Кручінкіна, Білорусь (0+0+0+0) 29:21,1
    2. Крістіна Рєзцова, Росія (1+0+0+1) +17,6
    3. Єлізабет Хогберг, Швеція (0+1+0+2) +35,1
    ...
    5. Анастасія Меркушина, Україна (1+1+0+0) +55,8
    9. Валя Семеренко, Україна (0+0+1+2) +1:34,9


    біатлон Валентина Семеренко Анастасія Меркушина
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