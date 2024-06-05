Бій Усик-Ф'юрі. Оприлюднено результати допінг-тестів

Боксери здали тести після поєдинку

Всесвітня антидопінгова агенція взяла допінг-тести в українця Олександра Усика та британського боксера Тайсона Ф'юрі після недавнього мегафайту в Ер-Ріяді. Як повідомляє sport.ua з посиланням на видання The Mirror, в обох боксерів результати були негативними.

Нагадаємо, що український боксер Олександр Усик переміг Тайсона Ф'юрі та став першим абсолютним чемпіоном світу в надважкому дивізіоні у 21 столітті, який об'єднав чотири чемпіонські пояси – WBA, IBF, WBO, WBC. Усик після поєдинку звернувся до свого покійного тата зі словами: «Батьку, ти чуєш мене? Ми це зробили».

Після поєдинку Усик не прийшов на пресконференцію. Він потрапив до лікарні з підозрою на перелом щелепи.

Нагадаємо, абсолютний чемпіон світу у надважкій вазі Олександр Усик зробив особливий подарунок Туркі Аль аш-Шейху. Очільник Генерального управління Саудівської Аравії з питань розваг, який став організатором бою за звання абсолютного чемпіона світу у надважкій вазі, отримав у подарунок від українця боксерські рукавички.

Саме у цих рукавичках Усик переміг Тайсона Ф'юрі і став володарем всіх поясів у дивізіоні.