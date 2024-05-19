«Українці б'ють потужно»: Зеленський відреагував на перемогу Усика

«Олександр Усик – абсолютний чемпіон світу!», – Зеленський

У ніч проти 19 травня Олександр Усик переміг Тайсона Ф'юрі та став першим абсолютним чемпіоном світу в надважкому дивізіоні у 21 столітті. Президент України Володимир Зеленський на своєму офіційному Telegram-каналі привітав боксера.

«Українці бʼють потужно! І врешті-решт усіх наших противників буде подолано.Олександр Усик – абсолютний чемпіон світу! Важка битва, що доводить: українська витримка і сила народжують українську перемогу. Вітаю, чемпіоне! Вітаю, країно! Слава Україні!», – заявив Зеленський.

Нагадаємо, що Олександр Усик переміг Тайсона Ф'юрі та став першим абсолютним чемпіоном світу в надважкому дивізіоні у 21 столітті, об'єднавши чотири чемпіонські пояси – WBA, IBF, WBO, WBC.

Зазначимо, що букмекери прогнозували перемогу Тайсону Ф'юрі. Перемога Ф'юрі – 1.83, нічия – 13.0, перемога Усика – 2.10. Дострокова перемога Ф'юрі, – 3.95, перемога Тайсона за очками – 3.05, дострокова перемога Усика – 5.5, перемога Олександра за очками – 3.05.

До слова, Усик вийшов на ринг в образі козацького гетьмана. Боксер був одягнутий у каптан зеленого кольору, поверх якого накинув шубу. Шапка із трьома пір'їнами та боксерські рукавиці із синьо-жовтим принтом підкреслили його образ.

До того ж напередодні поєдинку відбулася пресконференція, на якій український боксер з’явився у костюмі, прикрашеному вишивкою з кримськотатарським орнаментом.