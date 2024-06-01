Боксер Абдураімов здобув ліцензію на Олімпійські ігри
Олімпійські ігри у Парижі повинні стати першими у карʼєрі двадцятирічного Абдураімова
Українець Айдер Абдураімов, що виступає у ваговій категорії до 57 кілограм, здолав чотирьох непростих суперників, а сьогодні, 1 червня, у поєдинку за ліцензією переміг сильного киргиза Сеїтбека Уулу. Про це інформує Base of Ukrainian Sports.
Олімпійські ігри у Парижі повинні стати першими у карʼєрі для двадцятирічного Абдараімова.
Ця ліцензія стала лише другою для наших боксерів. Першу, ще минулоріч, здобув Олександр Хижняк у вазі до 80 кг.
Олімпійські ігри в Парижі відбудуться з 26 липня по 11 серпня 2024 року.
Нагадаємо, понад 200 українських атлетів підписали відкритий лист до президента Франції Емманюеля Макрона, пані мера Парижа Анн Ідальго, міністерки спорту Франції Амелі Удеа-Кастері та до голови Оргкомітету Олімпійських та Паралімпійських ігор 2024 Тоні Естанге.
Спортсмени просять заблокувати можливість росіянам, які підтримують війну, брати участь в Олімпійських іграх у Парижі.
- Жан Беленюк: Все догори дриґом – наші спортсмени сидітимуть вдома, а росіяни виступатимуть?
- Україна бойкотуватиме Олімпіаду через допуск росіян? Відповідь міністра спорту
- Чи скасують Олімпіаду у Парижі через війни у світі? Відповідь президента МОК
- 10 терористів у спортивних костюмах
- Великий спорт. Карта бойових дій
- Кремлівська фанера над Парижем. Російські чемпіони, які пролітають повз Олімпіаду (список)
- 120 днів у заручниках. Хто влаштував диверсію проти українського спорту
Коментарі — 0