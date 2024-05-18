«Я нокаутую це маленьке цуценя». Ф'юрі штовхнув Усика на дуелі поглядів (відео)

Усик продемонстрував найбільшу вагу за всю свою кар'єру

Сьогодні український боксер Олександр Усик та британець Тайсон Ф'юрі позмагаються за титул абсолютного чемпіона світу в надважкій вазі у столиці Саудівської Аравії, Ер-Ріярді. Перед цим, 17 травня, відбулася церемонія зважування.

Результати зважування: Олександр Усик – 105,91 кг (233.5 фунта), Тайсон Ф'юрі – 118,85 кг (262 фунти).

У порівнянні із попереднім поєдинком проти Даніеля Дюбуа вага Усика збільшилася на 5.4 кг – найбільша у кар'єрі українця. А ось у Ф'юрі зменшилася на 7.8 кг – в останньому поєдинку проти Френсіса Нганну він важив 126.5 кг.

Після церемонії зважування суперники провели останню дуель поглядів, під час якої Ф'юрі штовхнув Усика. Однак у серйозну сутичку цей інцидент не переріс.

«Я готовий до рок-н-ролу та феєрверків завтра вночі. Я нокаутую це маленьке цуценя. Я йду за його серцем, мені начхати на його пояси. Я йду за його серцем. І начхати на нього та всю його команду», – сказав Ф’юрі.

Нагадаємо, що напередодні поєдинку, який відбудеться 18 травня між Олександром Усиком та британцем Тайсоном Ф’юрі, український боксер з’явився на пресконференції у костюмі, прикрашеному вишивкою з кримськотатарським орнаментом.