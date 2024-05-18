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«Я нокаутую це маленьке цуценя». Ф'юрі штовхнув Усика на дуелі поглядів (відео)

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
«Я нокаутую це маленьке цуценя». Ф'юрі штовхнув Усика на дуелі поглядів (відео)
Поєдинок між Олександром Усиком і Тайсоном Ф’юрі відбудеться 18 травня
фото: DAZN

Усик продемонстрував найбільшу вагу за всю свою кар'єру

Сьогодні український боксер Олександр Усик та британець Тайсон Ф'юрі позмагаються за титул абсолютного чемпіона світу в надважкій вазі у столиці Саудівської Аравії, Ер-Ріярді. Перед цим, 17 травня, відбулася церемонія зважування.

Результати зважування: Олександр Усик – 105,91 кг (233.5 фунта), Тайсон Ф'юрі – 118,85 кг (262 фунти).

У порівнянні із попереднім поєдинком проти Даніеля Дюбуа вага Усика збільшилася на 5.4 кг – найбільша у кар'єрі українця. А ось у Ф'юрі зменшилася на 7.8 кг – в останньому поєдинку проти Френсіса Нганну він важив 126.5 кг.

Після церемонії зважування суперники провели останню дуель поглядів, під час якої Ф'юрі штовхнув Усика. Однак у серйозну сутичку цей інцидент не переріс.

«Я готовий до рок-н-ролу та феєрверків завтра вночі. Я нокаутую це маленьке цуценя. Я йду за його серцем, мені начхати на його пояси. Я йду за його серцем. І начхати на нього та всю його команду», – сказав Ф’юрі.

Нагадаємо, що напередодні поєдинку, який відбудеться 18 травня між Олександром Усиком та британцем Тайсоном Ф’юрі, український боксер з’явився на пресконференції у костюмі, прикрашеному вишивкою з кримськотатарським орнаментом. 

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Теги: бокс Олександр Усик Тайсон Ф'юрі

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