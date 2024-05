«Я нокаутую це маленьке цуценя». Ф'юрі штовхнув Усика на дуелі поглядів (відео)

Сьогодні український боксер Олександр Усик та британець Тайсон Ф'юрі позмагаються за титул абсолютного чемпіона світу в надважкій вазі у столиці Саудівської Аравії, Ер-Ріярді. Перед цим, 17 травня, відбулася церемонія зважування.

Результати зважування: Олександр Усик – 105,91 кг (233.5 фунта), Тайсон Ф'юрі – 118,85 кг (262 фунти).

У порівнянні із попереднім поєдинком проти Даніеля Дюбуа вага Усика збільшилася на 5.4 кг – найбільша у кар'єрі українця. А ось у Ф'юрі зменшилася на 7.8 кг – в останньому поєдинку проти Френсіса Нганну він важив 126.5 кг.

Після церемонії зважування суперники провели останню дуель поглядів, під час якої Ф'юрі штовхнув Усика. Однак у серйозну сутичку цей інцидент не переріс.

