«Я нокаутую це маленьке цуценя». Ф'юрі штовхнув Усика на дуелі поглядів (відео)
Усик продемонстрував найбільшу вагу за всю свою кар'єру
Сьогодні український боксер Олександр Усик та британець Тайсон Ф'юрі позмагаються за титул абсолютного чемпіона світу в надважкій вазі у столиці Саудівської Аравії, Ер-Ріярді. Перед цим, 17 травня, відбулася церемонія зважування.
Результати зважування: Олександр Усик – 105,91 кг (233.5 фунта), Тайсон Ф'юрі – 118,85 кг (262 фунти).
У порівнянні із попереднім поєдинком проти Даніеля Дюбуа вага Усика збільшилася на 5.4 кг – найбільша у кар'єрі українця. А ось у Ф'юрі зменшилася на 7.8 кг – в останньому поєдинку проти Френсіса Нганну він важив 126.5 кг.
Після церемонії зважування суперники провели останню дуель поглядів, під час якої Ф'юрі штовхнув Усика. Однак у серйозну сутичку цей інцидент не переріс.
🔞 @tyson_fury lets rip at Team Usyk 😱#FuryUsyk | May 18 | Live on DAZN: Click link in bio to buy.#RingOfFire | #RiyadhSeason | @Turki_alalshikh pic.twitter.com/ZcVICFPKim— DAZN Boxing (@DAZNBoxing) May 17, 2024
«Я готовий до рок-н-ролу та феєрверків завтра вночі. Я нокаутую це маленьке цуценя. Я йду за його серцем, мені начхати на його пояси. Я йду за його серцем. І начхати на нього та всю його команду», – сказав Ф’юрі.
Нагадаємо, що напередодні поєдинку, який відбудеться 18 травня між Олександром Усиком та британцем Тайсоном Ф’юрі, український боксер з’явився на пресконференції у костюмі, прикрашеному вишивкою з кримськотатарським орнаментом.
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