Понад 20 тис. нелегальних мігрантів арештовано за перший місяць президентства Трампа

Адміністрація Трампа надалі планує посилення заходів, зокрема планує розшукати та депортувати дітей-мігрантів, які прибули до США без батьків

У США за перший місяць президентства Дональда Трампа було заарештовано понад 20 тис. нелегальних мігрантів. Такі дані наводить Міністерство внутрішньої безпеки (DHS). Про це повідомляє «Главком» із посиланням на CNN.

За інформацією видання, адміністрація Трампа розпочала масштабну імміграційну операцію одразу після його інавгурації.

Зазначається, що кількість затримань імміграційною службою ICE поза межами місць ув’язнення значно перевищила показники адміністрації Джо Байдена. Для порівняння, минулого фінансового року за Байдена таких арештів було близько 33 тисяч.

Міністр внутрішньої безпеки Крісті Ноем заявила, що заходи нової адміністрації спрямовані на забезпечення безпеки кордону та депортацію нелегальних мігрантів, а саме осіб, які були засуджені за злочини. Вона наголосила, що «сотні тисяч злочинців» потрапили до США нелегально, і тепер їх депортують без можливості повернення.

Втім, високопосадовці Трампа незадоволені темпами арештів, що вже спричинило відставку виконувача обов’язків директора ICE. Водночас, згідно зі службовою запискою, отриманою Reuters, адміністрація планує посилення заходів, зокрема розшук і депортацію дітей-мігрантів, які прибули до США без батьків.

Також розглядається можливість застосування надзвичайних повноважень у воєнний час для пришвидшення процесу депортації певних категорій нелегальних мігрантів. Деякі з нових директив вже оскаржуються в судах. Зокрема, федеральний суд у Сіетлі нещодавно заблокував указ Трампа про припинення прийому біженців і відповідне фінансування.

Нагадаємо, Росія запропонувала США отримати права власності на мінерали, які знаходяться на тимчасово окупованих територіях України. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на NBC News.

За даними видання, минулого тижня в Саудівській Аравії високопоставлені помічники Путіна обговорили ідею про угоду щодо рідкісноземів з американськими чиновниками. Йшлося про надання доступу США до корисних копалин у окупованій частині Донецької та Запорізької областей. Повідомляється, що Сполучені Штати не погодилися на угоду, але й не відкинули її.

Трамп раніше заявляв, що угода про корисні копалини з Росією може відбутися. А Путін вже озвучував, що може дати США доступ до рідкісних корисних копалин на окупованій території України.