Головна Світ Політика
search button user button menu button

Як американці поставилися до промови Трампа в конгресі: опитування CNN

Ірина Озтурк
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Як американці поставилися до промови Трампа в конгресі: опитування CNN
Американцям сподобалась нова промова Трампа
фото: Pool Photo

CNN: майже 70% американцям сподобався виступ Трампа у конгресі

Виступ президента США Дональда Трампа у конгресі сподобався 69% громадянам країни. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на опитування телекомпанія CNN.

За результатами проведеного опитування, дуже позитивно сприйняли промову американського лідера 44% опитаних. Іншої думки дотримується 31% респондентів.

Зазначається, що 80% глядачів визнали недоречним переривання промови Трампа конгресменом-демократом Елом Гріном. Інші 20% назвали освистування президента адекватною реакцією.

Нагадаємо, під час виступу президента США Дональда Трампа у Капітолії конгресмена Ела Гріна, який у 2017 році закликав до імпічменту Трампа, вивели із зали за недотримання порядку.

Тим часом речник нижньої палати конгресу Майк Джонсон заявив, що палата представників конгресу США, швидше за все, винесе догану Елу Гріну. Він нагадав, що таку форму покарання члени конгресу можуть застосувати до своїх колег за поведінку, яку вони вважають неналежною.

Нагадааємо, президент США Дональд Трамп звернувся до американських законодавців у Конгресі. Як відомо, окрім низки внутрішніх реформ у Сполучених Штатах, виступ очікувано стосувався і ролі країни у світі.

Американський лідер через більше ніж годину свого виступу він почав говорити про війну,  а також зауважив, що Росія та Україна мають починати розмовляти.

До слова, звернення президента США Дональда Трампа до Конгресу 4 березня стало найтривалішим виступом американського лідера перед Палатою представників та Сенатом. 

 

Читайте також:

Теги: росія США війна Дональд Трамп політика Україна

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

23 лютого – День гри у теніс
23 лютого: яке сьогодні свято, традиції та заборони
23 лютого, 00:05
Повномасштабне вторгнення Росії призупинило громадські бюджети в Україні
Громадські бюджети. Названо міста, де ця ідея вижила під час війни Дослідження
6 лютого, 15:00
На аеродромі після атаки БпЛА виникла пожежа
ЗСУ уразили аеродром «Приморсько-Ахтарський» у Краснодарському краї – Генштаб
6 лютого, 07:56
Зеленський повідомив, що має інформацію про нібито відмивання коштів через фонди, скеровані на підтримку Збройним силам
Зеленський пояснив, за яких умов зніме санкції з Порошенка
13 лютого, 15:20
На поштовій марці «Міста Героїв. Волноваха» буде зображено паровоз, що мчить крізь безкрайні поля соняшників
«Укрпошта» випустить марку, присвячену героїчній Волновасі
14 лютого, 05:11
Сили Оборони відкинули ворога біля Малинівки на Покровському напрямку Донеччини
ЗСУ відкинули росіян поблизу Покровська
19 лютого, 12:47
Бельгія передасть F-16 Україні щонайменше через рік
Бельгія щонайменше на рік відклала поставку Україні F-16: причина
21 лютого, 15:27
Західні керівники та їхні радники з питань Росії заявили, що передчасно очікувати повернення великих іноземних брендів
FT: Росія заманює західні компанії назад
28 лютого, 20:50
Президенти України та США зустрілися у Вашингтоні
Зеленський достроково залишає Білий дім – Reuters
28 лютого, 20:29

Політика

Макрон готує звернення до нації через «часи великої непевності»
Макрон готує звернення до нації через «часи великої непевності»
Ілон Маск привернув увагу своєю поведінкою під час виступу Трампа (відео)
Ілон Маск привернув увагу своєю поведінкою під час виступу Трампа (відео)
Трамп підвищив мита на китайські товари: реакція посольства Китаю у США
Трамп підвищив мита на китайські товари: реакція посольства Китаю у США
Після суперечки у Білому домі команда Трампа таємно говорила із Зеленським
Після суперечки у Білому домі команда Трампа таємно говорила із Зеленським
Як американці поставилися до промови Трампа в конгресі: опитування CNN
Як американці поставилися до промови Трампа в конгресі: опитування CNN
Посол у США пояснила, який «лист» від Зеленського мав на увазі Трамп у Конгресі
Посол у США пояснила, який «лист» від Зеленського мав на увазі Трамп у Конгресі

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
179K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 5 березня: ситуація на фронті
121K
Що вирішить Дракон? Як Китай реагує на зближення Путіна і Трампа: перші сигнали
63K
Карта повітряних тривог України онлайн 5 березня 2025
38K
Протести проти Маска у США охопили понад 90 салонів Tesla
37K
Столичні обмінники дивують курсом: скільки коштує євро та долар
14K
США обмежили Британію у допомозі Україні – Daily Mail

Новини

У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
Сьогодні, 02:45
5 березня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
Держава взяла під контроль заарештоване майно олігарха-втікача
Вчора, 18:04
4 березня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:05
Повітряна тривога через ракетну небезпеку тривала 24 хвилини
3 березня, 12:09
3 березня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
3 березня, 00:01

Прес-релізи

Третя річниця вторгнення. Українці за кордоном готують масштабну акцію: деталі
Третя річниця вторгнення. Українці за кордоном готують масштабну акцію: деталі
19 лютого, 13:10
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua