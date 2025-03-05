Як американці поставилися до промови Трампа в конгресі: опитування CNN

CNN: майже 70% американцям сподобався виступ Трампа у конгресі

Виступ президента США Дональда Трампа у конгресі сподобався 69% громадянам країни. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на опитування телекомпанія CNN.

За результатами проведеного опитування, дуже позитивно сприйняли промову американського лідера 44% опитаних. Іншої думки дотримується 31% респондентів.

Зазначається, що 80% глядачів визнали недоречним переривання промови Трампа конгресменом-демократом Елом Гріном. Інші 20% назвали освистування президента адекватною реакцією.

Нагадаємо, під час виступу президента США Дональда Трампа у Капітолії конгресмена Ела Гріна, який у 2017 році закликав до імпічменту Трампа, вивели із зали за недотримання порядку.

Тим часом речник нижньої палати конгресу Майк Джонсон заявив, що палата представників конгресу США, швидше за все, винесе догану Елу Гріну. Він нагадав, що таку форму покарання члени конгресу можуть застосувати до своїх колег за поведінку, яку вони вважають неналежною.

Нагадааємо, президент США Дональд Трамп звернувся до американських законодавців у Конгресі. Як відомо, окрім низки внутрішніх реформ у Сполучених Штатах, виступ очікувано стосувався і ролі країни у світі.

Американський лідер через більше ніж годину свого виступу він почав говорити про війну, а також зауважив, що Росія та Україна мають починати розмовляти.

До слова, звернення президента США Дональда Трампа до Конгресу 4 березня стало найтривалішим виступом американського лідера перед Палатою представників та Сенатом.