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США зіштовхнулись з упертістю президента Зеленського – речниця Білого дому

Ірина Озтурк
glavcom.ua
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США зіштовхнулись з упертістю президента Зеленського – речниця Білого дому
Прессекретар Білого дому Керолайн Лівітт прокоментувала останню зустріч Трампа і Зеленського
фото із відкритих джерел

Під час інтерв’ю речниця Білого дому сказала, що не вірить у те, що президент Зеленський зараз «налаштований укласти мир»

 

Адміністрація США нібито стикається з упертістю українського лідера Володимира Зеленського під час переговорів щодо досягнення мирної угоди з Росією. Про це заявила речниця Білого дому Керолайн Лівітт, повідомляє «Главком» посилаючись на Irish Star.

«Під час інтерв'ю телеканалу Fox News прессекретар Білого дому Керолайн Лівітт висловила докір Володимиру Зеленському після зустрічі в Овальному кабінеті з президентом Дональдом Трампом», – зазначає видання. 

«На жаль, президент Зеленський не налаштований на переговори про мир. І, чесно кажучи, було вкрай приємно спостерігати за тим, як президент Трамп і віцепрезидент Венс захищали інтереси Америки перед усім світом. Те, із чим вони стикаються за зачиненими дверима, – це, на жаль, упертість президента Зеленського та української сторони при спробі досягти справжньої мирної угоди з Росією», – цитує видання слова Лівітт.

«Я вважаю, що президент Зеленський, на жаль, був невдячний по відношенню до американських платників податків, мені, як американській громадянці, було важко спостерігати, як наш президент насправді заступається за нас», – сказала Лівітт.

Лівітт додала: вона вважає, що «американський народ втомився від того, що мільярди доларів платників податків надсилаються в інші країни, а проблеми залишаються вдома».

Вона підкреслила той факт, що Трамп проводив передвиборчу кампанію щодо припинення війни, і сказав, що він зобов’язався зробити все можливе, щоб припинити бойові дії. «Президент Трамп хоче покласти край цій війні, він проводив передвиборчу кампанію, він говорив про це на кожному окремому мітингу по всій країні», – зазначила Лівітт.

Нагадаємо, під час зустрічі президента США Дональда Трампа та президента України Володимира Зеленського 28 лютого розгорілася справжня суперечка. Під час відповідей на питання журналістів Трампа і Зеленського, віцепрезидент США Джей Ді Венс втрутився у розмову після слів Зеленського про необхідність надати Україні гарантії безпеки та активно включити Україну до переговорного процесу.

Зокрема, президент Володимир Зеленський після сварки подякував народу США, президенту Дональду Трампу і Конгресу за підтримку. Проте зауважив, що не перепрошуватиме перед Трампом.

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Теги: США Дональд Трамп політика Володимир Зеленський президент прессекретар переговори

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