«Білий Барс» перервав серію поразок вольовою перемогою над «Динамо»

Перший гол Чердака після повернення не врятував харків'ян

«Білий Барс» обіграв «Динамо» у виїзному матчі регулярного чемпіонату Української хокейної ліги (УХЛ).

Обидві команди мали затяжні серії поразок (у «Динамо» - шість матчів поспіль, у «Білого Барса» - чотири) і були мотивовані виправити становище. Більш того, харків'яни проводили перший матч під керівництвом нового головного тренера - Олександра Кулікова.

Перший період обійшовся без голів, а друга двадцятихвилинка залишалася сухою аж до 13-ї хвилини, коли Руслан Забулонов закинув свою першу шайбу за «Динамо» і вивів харків'ян вперед.

Через 28 секунд «Білий Барс» відігрався завдяки голу Івана Панова, але через хвилину Володимир Чердак на відкладеному фолі знову вивів «Динамо» вперед, закинувши свою першу шайбу після повернення до харківської команди.

Третій період залишився повністю за «Білим Барсом». Вже у його дебюті Назар Ружніков відновив паритет на табло, а у заключній частині матчу Сергій Логачов вперше у матчі вивів команду Костянтина Буценка вперед, а Микита Лесников поставив переможну крапку голом у порожні ворота.